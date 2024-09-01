Учебный год, рост цен, кэшбек: что изменится для украинцев с 1 сентября

Начало учебного года пройдет без торжеств

В Украине 1 сентября отмечают День знаний. Однако новый учебный год стартует 2 сентября и продлится до 30 июня 2025 года.

Учебный год традиционно начинается с линеек на школьных дворах. Однако в этом году многие учебные заведения отказались от проведения торжеств.

Школы самостоятельно определяют структуру учебного года. Это касается продолжительности учебной недели и дня и организации образовательного процесса.

Так, каникулы в школах длятся не менее 30 дней в течение учебного года. Учебные заведения могут устанавливать начало и завершение каникул, но ориентировочные сроки следующие:

осенние каникулы: 28 октября — 3 ноября 2024,

зимние каникулы: 30 декабря 2024 — 10 января 2025,

весенние каникулы: 24 марта — 30 марта 2025,

летние каникулы: 30 мая — 31 августа 2025 года.

Национальный кэшбек

Также со 2 сентября в Украине заработает программа Национальный кэшбек. Она предусматривает предоставление компенсации покупателям товаров украинского производства. Эти средства потом можно будет потратить на другие покупки или донаты.

Украинцы смогут получить компенсацию в сумме 10% стоимости купленных ими украинских товаров. Чтобы получать кэшбек, нужно открыть специальный счет и получить виртуальную или физическую карту в своем банке или в приложении, дать согласие на передачу данных о транзакциях при покупке товаров с выбранных карт, в мобильном приложении "Дия" выбрать услугу Национальный кэшбек.

Цены на бензин

Самой неприятной новостью, которая коснется всех, станет рост акцизов на автомобильное топливо с 1 сентября. Еще в июле Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект об их повышении.

По прогнозам экспертов, в результате повышения акциза бензин подорожает на 1,5 грн, дизель – на 2 грн, а автогаз – на 5 грн за литр. Причем первый этап роста цен состоится уже 3-5 сентября, а через две недели — следующий.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал запуск платформы "Сделано в Украине" в феврале этого года. Платформа станет площадкой постоянного прямого диалога государства и предпринимателей, то есть бизнеса. Она также должна включать в себя программу украинского кэшбека "Покупай украинское".

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что на программу хотят выделить три млрд грн в 2024 году. В 2025 году 6 миллиардов.