"Укрзализныця" закупит шторы на 7 миллионов

Наверняка, в поездах станет ездить чуть комфортней

"Укрзализныця" намерена приобрести около тысячи комплектов штор для пассажирских вагонов. На эти цели выделят чуть больше 7 миллионов гривен.

Об этом говорится в тендере, обнародованном на сайте Prozorro. Отмечается, что компания планировала закупить 782 комплекта широких солнцезащитных штор и 158 узких солнцезащитных штор.

То есть в итоге получается 940 комплектов, по средней стоимости в 7460 гривен. Отмечается, что с применением метода "сравнения рыночных и цен предыдущих собственных закупок", для расчета ожидаемой стоимости была определена "минимальная цена".

На рынке можно встретить огромное количество двойных солнцезащитных штор, цена которых стартует с 500 гривен. Однако самые дорогие предложения заканчиваются в районе 12 тысяч гривен.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в селе под Киевом решили отремонтировать школьную столовую за миллионы гривен. По условиям договора подрядчик должен будет провести капитальный ремонт помещений столовой — здесь основательно обновят напольное покрытие, потолок и стены, установят новые двери, окна и сантехнику.