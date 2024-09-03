В селе под Киевом решили отремонтировать школьную столовую за миллионы гривен

Поиски подрядчика уже стартовали

В селе Пуховка Броварского района Киевской области в местном учебном заведении собираются капитально отремонтировать помещения столовой. На эти нужды собираются потратить 4,8 миллиона гривен.

Работы должны быть полностью завершены до 15 ноября 2024 года. Об этом стало известно из опубликованного тендера на сайте электронной системы публичных закупок Prozorro.

В Пуховском заведении общего среднего образования Броварского района Киевской области хотят провести капитальный ремонт помещений столовой. Работы будут проводиться по улице Почтовой, 14.

Подрядчика планируют определить по результатам аукциона, который стартует уже 16 сентября.

Ремонтные работы должны быть полностью завершены до 15 ноября 2024 года.

По условиям договора подрядчик должен будет провести капитальный ремонт помещений столовой — здесь основательно обновят напольное покрытие, потолок и стены, установят новые двери, окна и сантехнику.

Также будет проведен ремонт электроосвещения, канализации, отопления и вентиляции.

В стоимость также входят демонтажные работы и вывоз мусора.

Всего предусмотрено выполнение 235 различных видов работ. Ожидаемая стоимость ремонта составляет 4 миллиона 889 тысяч гривен.

"Технология и качество выполняемых работ, качество применяемых материалов должны отвечать требованиям действующих государственных стандартов, строительных, противопожарных и санитарных норм и правил, установленных для данных видов работ" — говорится в тендерной документации.

Напомним, столичное коммунальное предприятие "Соломенка — Сервис" планирует капитально отремонтировать стадион школы №3, расположенной в Соломенском районе Киева. На эти нужны из бюджета собираются потратить 34,5 миллиона гривен.

По условиям договора, на стадионе подрядчик должен будет смонтировать новые спортивные площадки с современным покрытием и искусственным газоном, а также выполнить еще ряд различных работ.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киевской области в детсаду хотят из подвала сделать простейшее укрытие за 3,1 миллиона гривен. По условиям договора подрядчик должен будет провести капитальный ремонт подвального помещения — здесь основательно обновят напольное покрытие, фасад и стены, установят новые двери и сантехнику.