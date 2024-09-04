"Укрзалізниця" закупить штори на 7 мільйонів

Напевно, в поїздах їздитиме трохи комфортніше

"Укрзалізниця" має намір придбати близько тисячі комплектів штор для пасажирських вагонів. На цю мету виділять трохи більш як 7 мільйонів гривень.

Про це йдеться у тендері, оприлюдненому на сайті Prozorro. Зазначається, що компанія планувала закупити 782 комплекти широких сонцезахисних штор та 158 вузьких сонцезахисних штор.

Тобто у результаті виходить 940 комплектів, за середньою вартістю 7460 гривень. Зазначається, що із застосуванням методу "порівняння ринкових та цін попередніх власних закупівель" для розрахунку очікуваної вартості було визначено "мінімальну ціну".

На ринку можна зустріти безліч подвійних сонцезахисних штор, ціна яких стартує з 500 гривень. Однак найдорожчі пропозиції закінчуються близько 12 тисяч гривень.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у селі під Києвом вирішили відремонтувати шкільну їдальню за мільйони гривень. За умовами договору підрядник має провести капітальний ремонт приміщень їдальні — тут ґрунтовно оновлять підлогове покриття, стелю та стіни, встановлять нові двері, вікна та сантехніку.