Со стороны России: страна ЕС подтвердила участие своих граждан в войне против Украины

Все эти личности известны правоохранительным органам

На стороне России в войне против Украины участвует "не один" литовец. Об этом заявил министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас.

Другие подробности раскрывать он отказался. Информацию передает ЕП со ссылкой на LRT.

На вопрос о продолжительности их участия, Кащюнас ответил, что это происходит "по-разному". Министр добавил, что данных о погибших у него нет. Он также подчеркнул, что все эти личности известны правоохранительным органам.

Отвечая на вопрос, будут ли возвращать этих граждан в Литву, Кащюнас сказал: "Оставим это ведомствам".

Генеральная прокуратура также отказалась от комментариев. Там заявили, что информация проверяется в рамках расследования военных преступлений в Украине.

Напомним, что в августе 2024 года прокуратура Литвы начала расследование в отношении некого Кястутиса Кветкуса, литовца, который выкладывал видео в Facebook, демонстрируя свое участие в боевых действиях на стороне РФ.

ЕП со ссылкой на портал 15min пишет, что на стороне России против Украины воюют по меньшей мере пять граждан Литвы.

Ранее "Телеграф" писал, что россияне вербуют на войну сотни сербов.