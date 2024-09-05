З боку Росії: країна ЄС підтвердила участь своїх громадян у війні проти України

Усі ці особи відомі правоохоронним органам

На боці Росії у війні проти України бере участь "не один" литовець. Про це заявив міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас.

Інші подробиці розкривати він відмовився. Інформацію передає ЄП із посиланням на LRT.

На запитання про тривалість їхньої участі Кащюнас відповів, що це відбувається "по-різному". Міністр додав, що даних про загиблих він не має. Він також наголосив, що всі ці особи відомі правоохоронним органам.

Відповідаючи на запитання, чи повертатимуть цих громадян до Литви, Кащюнас сказав: "Залишимо це відомствам".

Генеральна прокуратура також відмовилася від коментарів. Там заявили, що інформація перевіряється у рамках розслідування військових злочинів в Україні.

Нагадаємо, що в серпні 2024 року прокуратура Литви почала розслідування щодо когось Кястутіса Кветкуса, литовця, який викладав відео у Facebook, демонструючи свою участь у бойових діях на боці РФ.

ЄП із посиланням на портал 15min пише, що на боці Росії проти України воюють щонайменше п’ять громадян Литви.

Раніше "Телеграф" писав, що росіяни вербують на війну сотні сербів.