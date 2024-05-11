Россияне вербуют на Западе ультраправых и бандитов для совершения терактов: западные разведки бьют тревогу

Россияне вербуют себе приспешников среди криминальных группировок за деньги, а среди ультраправых – еще и за идею

Российский террористический режим в последнее время активно взялся за вербовку представителей криминалитета и ультраправых экстремистов для совершения терактов в странах НАТО, в частности в Великобритании. Ряд атак в Западной Европе и США за последние шесть месяцев – это дело именно таких завербованных россиянами террористов.

Об этом пишет британское издание The Telegraph со ссылкой на собственные источники в европейских спецслужбах. Отмечается, что вербовкой занимаются "секретные офицеры ГРУ" и террористы из организации "Группа Вагнера".

"ГРУ развивает сеть правых террористов для развертывания против целей НАТО. Эти атаки уже проходят и продолжаются некоторое время в разных странах НАТО. Сейчас разведывательные службы активно предупреждают свои правительства, что угроза очень реальна. Правые экстремисты становятся целью, потому что они являются группой в политическом спектре, который является пророссийским, пропутинским и очень жестоким", – сказал источник.

Издание пишет, что Кремль использует тактику, подобную иранской. Именно Иран активно привлекает преступные группировки и экстремистов к осуществлению террористических актов против цивилизованных стран. Однако сейчас российские диверсии все еще остаются ограниченными в масштабе и не похожи на теракты, устраиваемые проиранскими исламистами. Возможно, что российский режим сдерживает своих ручных террористов по политическим соображениям.

"Даже если Путин говорит о войне против Запада, на самом деле он не хочет открытого конфликта. Поэтому Россия использует операции, которые остаются чуть ниже порога эскалации", – сказал директор лондонского аналитического центра Mayak Intelligence Марк Галеотти.

Напомним, что европейские СМИ в последнее время выпустили ряд публикаций, посвященных тому, что российская военная разведка существенно нарастила свою активность в странах Европы. Именно ГРУ, вероятно, стоит за серией все более явных, частых и скоординированных инцидентов по всей Европе.

Российские агенты в Европе могут более активно готовить диверсии против критической инфраструктуры, в частности, недавно обнаружили сеть разведчиков из РФ в Западной Норвегии. Европейские спецслужбы уже сообщили о рисках правительствам своих стран.