Для поляков обстрел Львова – это нечто особенное: нардеп рассказал, готова ли Польша к решительным шагам

Рассказы о войне в Украине еще открывают для поляков что-то новое.

На этой неделе, когда Украина пережила массированные атаки врага с жертвами и разрушением в Полтаве, Львове, Кривом Роге, вопросы международной безопасности в контексте нашей войны обсуждали на 33 экономическом форуме в польском Карпаче. Среди тех, кто пытался убедить поляков в необходимости увеличивать помощь нашей стране и в контексте сбивания ракет собственными силами был Николай Княжицкий — председатель подкомитета по культурной политике комитета Верховной Рады Украины по гуманитарной и информационной политике.

В эксклюзивном комментарии "Телеграфу" нардеп объяснил, как воспринимают в Польше новости об очередных кровавых обстрелах и как быстро можно рассчитывать на политическое решение.

– Обстрел Львова значит для поляков гораздо больше, чем обстрел других крупных городов на Востоке. Ведь Львов – это город, объединяющий Украину и Польшу, имеет нашу общую историю, – подчеркнул Николай Леонидович. – Обстрел Львова (в момент атаки семья Княжицкого находилась во Львове неподалеку от места попадания – Авт. ) означает, что обстрелы приближаются к Польше, что впоследствии эти российские ракеты могут быть и здесь. Я им пытался это объяснить, но ощущения, что так может быть, пока маловато. Наша цель сделать все, чтобы слова министра Сикорского (министр иностранных дел Польши – Авт. ) о том, что Польша должна убедить страны НАТО, что следует сбивать вражеские ракеты и дроны над территорией Украины силами стран Альянса, воплотились в жизнь.

Мы должны добиваться того, чтобы польское правительство начало этим серьезно заниматься. В противном случае ответственность за жизнь многих людей, которые живут и во Львове, и в Полтаве, и в Харькове, и дальше будет ложиться на плечи очень многих европейцев. Ведь украинцы борются за общие демократические ценности и Европейский Союз, еще начиная с Майдана. А россияне сражаются за то, чтобы изменить мировой порядок и оккупировать, в том числе и Европу. Чем ближе война приближается к нашим западным границам, тем сильнее это чувствуют поляки. К сожалению, только сейчас. Должны были бы сразу почувствовать так, чтобы помочь нам и наконец одержать победу над этим негодяем Путиным и его агрессивной страной.

Нардеп констатировал, что Украине нужно не забывать о борьбе с российской пропагандой.

- Как поляки реагировали на аргументы, которые вы приводили?

– Многие из них до сих пор живут во внутреннем политическом дискурсе, думают, что сказать, чтобы понравиться своим избирателям. И в результате говорят так, будто нет этой войны совсем близко от польской границы. Когда я привожу какие-то примеры этой войны, своей жизни, когда рассказываю о героических поступках наших Вооруженных Сил, как борется каждый украинец, говорю об украинской политике, о многих других вещах, очень часто они открывают для себя что-то новое.

Именно поэтому мы имеем больше всего говорить с европейцами. И мы, и украинские средства массовой информации, и наши информационные технологи, потому что российская пропаганда очень сильна. Иногда сильнее, чем нам кажется. И победа в этой информационной войне, которая в парламентской дипломатии тоже заключается, для нас тоже очень важна.

– Можно надеяться, что поляки в ближайшей перспективе начнут сбивать российские ракеты своими силами? И при каких условиях это возможно?

- Вопрос не в том, чтобы поляки сбивали ракеты, вопрос в том, чтобы поляки адвокатировали перед НАТО такую необходимость, потому что Польша является членом Альянса. Польша делает все, что делает НАТО. Очевидно, НАТО должно сейчас защитить Украину и принять Украину в свои ряды. Это наша цель, поскольку воюющие с Украиной воюют с каждым гражданином каждой страны НАТО.

Как сообщал Телеграф, несмотря на то, что на территорию Польши во время российских атак периодически залетают и ракеты, и беспилотники, а польские боевые самолеты поднимаются в воздух во время обстрелов западных украинских областей, к активным действиям они ни разу не переходили. С одной стороны, против уничтожения российских объектов со своей территории выступает польское министерство обороны. С другой стороны, у НАТО нет общей позиции по этому вопросу.