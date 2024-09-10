"Верхний уровень терроризма": в РФ сделали очередное абсурдное заявление о переговорах (видео)

РФ обвинила Украину в попытке совершить ядерный террор

Россия обвинила Украину в попытке совершить "ядерный террор" на Курской АЭС. Очередное абсурдное заявление в адрес нашей страны прозвучало от Секретаря Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

Намерения ВСУ взять под свой контроль атомную электростанцию, расположенная в городе Курчатов Курской области, российский чиновник назвал "верхним уровнем терроризма". Об этом пишут росСМИ.

"Есть очень важный момент — это Курск. Мы не вели и не будем вести переговоры с террористами, а именно таковыми являются представители украинской власти. Ведь стремление совершить террористическую атаку на Курскую АЭС — это верхний уровень терроризма", — заявил он.

Шойгу добавил, что переговоры с Киевом будут возможны только после того, как ВСУ покинет территорию Курской области.

Напомним, что Запорожская АЭС находится под оккупацией с марта 2022 года. Россияне периодически устраивают провокации на территории электростанции. Они даже умудрялись разместить на территории станции военную технику и додумались установить на крыше одного из блоков взрывчатки для провокаций.

В начале июня 2024 года генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) оккупантами были нарушены все основы ядерной безопасности.

Ранее "Телеграф" сообщил, что в середине августа оккупанты устроили очередной ядерный шантаж. Для этого они подожгли кучу мусора в одной из градирен ЗАЭС и традиционно начали обвинять ВСУ в обстрелах.