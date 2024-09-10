"Верхній рівень тероризму": в РФ зробили чергову абсурдну заяву про переговори (відео)

РФ звинуватила Україну у спробі вчинити ядерний терор

Росія звинуватила Україну у спробі вчинити "ядерний терор" на Курській АЕС . Чергова абсурдна заява на адресу нашої країни прозвучала від секретаря Ради безпеки РФ Сергія Шойгу.

Намір ЗСУ взяти під свій контроль атомну електростанцію, розташовану в місті Курчатів Курської області, російський чиновник назвав "верхнім рівнем тероризму". Про це пишуть РосЗМІ.

"Є дуже важливий момент — це Курськ. Ми не вели і не вестимемо переговори з терористами, а саме такими є представники української влади. Адже прагнення здійснити терористичну атаку на Курську АЕС — це верхній рівень тероризму ", — заявив він.

Шойгу додав, що переговори з Києвом будуть можливі лише після того, як ЗСУ покине територію Курської області.

Нагадаємо, що Запорізька АЕС перебуває під окупацією з березня 2022 року. Росіяни періодично влаштовують провокації на електростанції. Вони навіть примудрялися розмістити на території станції військову техніку та додумалися встановити на даху одного із блоків вибухівки для провокацій.

На початку червня 2024 року генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив, що на ЗАЕС окупантами було порушено всі основи ядерної безпеки.

Раніше "Телеграф" повідомив, що в середині серпня окупанти влаштували черговий ядерний шантаж. Для цього вони підпалили купу сміття в одній із градирень ЗАЕС і традиційно почали звинувачувати ЗСУ в обстрілі.