Лечебные чаны и волшебный каскад водопадов: украинцам предлагают бюджетный отдых недалеко от Ужгорода (фото)
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Этот курорт может похвастаться чистой горной местностью и мягким климатом
Украина богата на удивительные и живописные места, которые стоит посетить этой осенью. Если хотите не просто отдохнуть, но и поправить свое здоровье, тогда следует посетить село Лумшоры на Закарпатье.
"Телеграф" выяснил, почему многие туристы отправляются на "перезагрузку" в это небольшое село в Ужгородском районе. Мы узнали, сколько там стоит в среднем проживание и во сколько туристам обойдется купание в чанах.
Отдых в Лумшорах — что это за курорт и во сколько обойдется проживание в 2024 году
Ежегодно маленькое село Лумшоры на Закарпатье привлекает к себе гостей из разных уголков Украины. Туристы едут сюда, чтобы насладиться природой, а также омолодить организм. Одной из главных достопримечательностей этого места являются водопады, самым большим и интересным из них считается "Давир", а всего их пять.
Также это место славится своими чанами, купание в которых дарит незабываемый опыт. Посетителям предлагают сначала понежится внутри чана с горячей водой и лечебными травами, а потом окунутся в холодную реку рядом. Считается, что купание в чанах положительно сказывается на нервной системе. В Лумшорах есть множество баз отдыха, которые предлагают гостям различный спектр услуг на любой кошелек.
Доехать до села можно из Ужгорода на автомобиле или общественном транспорте (расстояние составляет около 45 километров). Но ближайшим городом к Лумшорам является Перечин (26 километров). Туристы могут снять в себе усадьбы, коттеджи, дома или комнату на базе отдыха. Цены определяются сезоном и степенью комфорта.
Цена на купание в чанах стартует от 550 гривен в час (4-6 человек), в зависимости от базы отдыха. Аренда номера со всеми удобства в усадьбах в селе Лумшоры стартует от 1200 гривен (за 2 человек), согласно информации Booking. Можно найти и дешевле варианты, поскольку туристы могут снять комнату у местных жителей.
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