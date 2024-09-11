Лечебные чаны и волшебный каскад водопадов: украинцам предлагают бюджетный отдых недалеко от Ужгорода (фото)

Этот курорт может похвастаться чистой горной местностью и мягким климатом

Украина богата на удивительные и живописные места, которые стоит посетить этой осенью. Если хотите не просто отдохнуть, но и поправить свое здоровье, тогда следует посетить село Лумшоры на Закарпатье.

"Телеграф" выяснил, почему многие туристы отправляются на "перезагрузку" в это небольшое село в Ужгородском районе. Мы узнали, сколько там стоит в среднем проживание и во сколько туристам обойдется купание в чанах.

Отдых в Лумшорах — что это за курорт и во сколько обойдется проживание в 2024 году

Ежегодно маленькое село Лумшоры на Закарпатье привлекает к себе гостей из разных уголков Украины. Туристы едут сюда, чтобы насладиться природой, а также омолодить организм. Одной из главных достопримечательностей этого места являются водопады, самым большим и интересным из них считается "Давир", а всего их пять.

Водопады в селе Лумшоры Фото: yogahouse

Также это место славится своими чанами, купание в которых дарит незабываемый опыт. Посетителям предлагают сначала понежится внутри чана с горячей водой и лечебными травами, а потом окунутся в холодную реку рядом. Считается, что купание в чанах положительно сказывается на нервной системе. В Лумшорах есть множество баз отдыха, которые предлагают гостям различный спектр услуг на любой кошелек.

Чаны с травами в Лумшорах, Фото: igotoworld.com

Доехать до села можно из Ужгорода на автомобиле или общественном транспорте (расстояние составляет около 45 километров). Но ближайшим городом к Лумшорам является Перечин (26 километров). Туристы могут снять в себе усадьбы, коттеджи, дома или комнату на базе отдыха. Цены определяются сезоном и степенью комфорта.

Отдых в селе Лумшоры в 2024 году, Фото: yogahouse

Цена на купание в чанах стартует от 550 гривен в час (4-6 человек), в зависимости от базы отдыха. Аренда номера со всеми удобства в усадьбах в селе Лумшоры стартует от 1200 гривен (за 2 человек), согласно информации Booking. Можно найти и дешевле варианты, поскольку туристы могут снять комнату у местных жителей.

скриншот Booking

Цены на проживание в селе Лумшоры

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