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Лікувальні чани та чарівний каскад водоспадів: українцям пропонують бюджетний відпочинок недалеко від Ужгорода (фото)

Автор
Катерина Любимова
Дата публікації
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Автор
Відпочинок у Лумшорах у 2024 році — скільки в середньому обійдеться проживання Новина оновлена 11 вересня 2024, 14:31
Відпочинок у Лумшорах у 2024 році — скільки в середньому обійдеться проживання. Фото Колаж "Телеграфа"

Цей курорт може похвалитися чистою гірською місцевістю та м’яким кліматом

Україна багата на дивовижні та мальовничі місця, які варто відвідати цієї осені. Якщо хочете не просто відпочити, а й поправити своє здоров’я, тоді варто відвідати село Лумшори на Закарпатті.

"Телеграф" з’ясував, чому багато туристів вирушають на "перезавантаження" до цього невеликого села в Ужгородському районі. Ми дізналися, скільки там коштує в середньому проживання і скільки туристам обійдеться купання в чанах.

Відпочинок у Лумшорах — що це за курорт і скільки коштуватиме проживання у 2024 році.

Щороку маленьке село Лумшори на Закарпатті приваблює гостей з різних куточків України. Туристи їдуть сюди, щоби насолодитися природою, а також омолодити організм. Однією з головних пам’яток цього місця є водоспади, найбільшим і найцікавішим з них вважається "Давір", а всього їх п’ять.

Лумшорські водоспади
Водоспади у селі Лумшори Фото: yogahouse

Також це місце славиться своїми чанами, купання у яких дарує незабутній досвід. Відвідувачам пропонують спочатку поніжиться всередині чана з гарячою водою та лікувальними травами, а потім поринути у холодну річку поряд. Вважається, що купання в чанах позитивно впливає на нервову систему. У Лумшорах є безліч баз відпочинку, які пропонують гостям різноманітний спектр послуг на будь-який гаманець.

Скільки коштує відпочити у Лумшорах
Чани з травами у Лумшорах, Фото: igotoworld.com

Доїхати до села можна з Ужгорода автомобілем або громадським транспортом (відстань становить близько 45 кілометрів). Але найближчим містом до Лумшор є Перечин (26 кілометрів). Туристи можуть орендувати садиби, котеджі, будинки чи кімнату на базі відпочинку. Ціни визначаються сезоном та ступенем комфорту.

Лумшори на Закарпатті
Відпочинок у селі Лумшори у 2024 році, Фото: yogahouse

Ціна на купання у чанах стартує від 550 гривень за годину (4-6 осіб), залежно від бази відпочинку. Оренда номера з усіма зручностями у садибах у селі Лумшори стартує від 1200 гривень (за 2 особи), згідно з інформацією Booking. Можна знайти й дешевші варіанти, оскільки туристи можуть зняти кімнату у місцевих жителів.

скріншот
скріншот Booking
Відпочинок у селі Лумшори у 2024 році
Ціни на проживання у Лумшори

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