Его называют "маленькой Швейцарией": как выглядит Буцкий каньон в 2,5 часах езды от Черкасс (фото)

Насладитесь красотой Украины

Внутренний туризм продолжает набирать обороты, ведь в Украине достаточно мест, где можно с наслаждением отдохнуть. Так, есть один живописный уголок в центре страны, который однозначно вас поразит.

"Телеграф" расскажет о Буцком каньоне возле Черкасс и чем он заслуживает внимания. Также подскажем, что там посмотреть и по какой цене можно переночевать поблизости.

Что увидеть на Буцком каньоне

Возле села Буки протянулся красивый каньон, окруженный скалистыми выступами и густой растительностью. Он расположен на реке Горный Тикич в Черкасской области. Говорят, что этот природный объект возник около 2 миллиардов лет назад, когда разламывался кристаллический щит. С тех пор место манит красотой природы.

На территории каньона можно увидеть первую украинскую гидроэлектростанцию. На сегодняшний день от нее остались только руины. После распада СССР помещение разворовали. Поэтому сейчас здесь остается только делать фото.

Любопытно, что Буцкий каньон идеально подойдет как любителям экстрима, так и спокойного отдыха. Для первых здесь есть места для скалолазания и для новичков, и для профессионалов. Также можно арендовать байдарки и поплавать на них по каньону.

А самые смелые прыгают со скалы, которую назвали Лысаковой. А все потому, что она напоминает облик человека. Считалось, что таким образом природа почтила казака Лисака, который сражался с турками и героически погиб.

А вот те, кому нравится тихий отдых могут просто наслаждаться красивыми пейзажами скал и лесов. В частности, можно увидеть огромный камень весом 15 тонн, который нависает над водой. Его назвали местным Стоунхенджем. Кроме этого, можно понаблюдать за водопадом Вир, длина которого 15 метров.

Как добраться

Буцкий каньон расположен в Черкасской области. Дорога к нему лежит через Жашков. Например, из Киева до места назначения добираться 185 километров, что во времени длится 2,5-3 часа. Конечная точка – село Буки. Конечно, оптимально преодолевать этот путь собственным автомобилем.

Впрочем, можно попытаться добраться до каньона и общественным транспортом. Из столицы курсируют прямые автобусы "Киев-Маньковка" и "Киев-Тальное", которые останавливаются возле каньона в селе Буки.

Также прямым рейсом можно доехать до этого чуда природы, сев на автобус "Черкассы — Монастырище" или "Черкассы-Умань" через Буки.

Где остановиться

Преимущество отдыха на Буцком каньоне в том, что это достаточно бюджетный вариант. Вы можете взять с собой палатки и разложиться у воды бесплатно. Если вам хочется большего комфорта, то можно арендовать комнату на 2 человек от 250-300 гривен в селе Буки.

А вот, чтобы остановиться в гостинице, нужно ехать как минимум в село Маньковцы или в Жашков. Там двухместный номер обойдется вам минимум в 1100 гривен.

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