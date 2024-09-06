Дешевый отдых с живописными видами: обязательно посетите замок Паланок осенью

Невероятно красивое место

Замок Паланок в Мукачево — это одно идеальное для осеннего отдыха, которое очаровывает своей историей, архитектурой и уникальными видами, как и туннель любви в Ровно. Он расположен на вершине вулканического холма, он величественно возвышается над городом, и с него открывается захватывающий вид на Закарпатье, особенно красив осенью, когда окрестные леса становятся золотисто-красными.

Замок Паланок пережил множество войн, был резиденцией князей и военной крепостью. Его архитектурный стиль сочетает элементы готики, барокко и ренессанса, что придает ему особый шарм.

В комплексе три уровня замков: верхний, средний и нижний, каждый из которых выполнял свою функцию в разные эпохи. Прогуливаясь по его старинным залам и дворикам, можно почувствовать атмосферу прошлых веков и прикоснуться к истории

Сколько стоит вход

Для взрослых в 2024 году цена входа в замок Паланок — примерно 150 гривен. У детей и студентов есть скидки. Также можно заказать экскурсию с гидом, за которую нужно платить дополнительно.

Где остановиться

В Мукачево есть отели, в которых можно заночевать. Также есть вариант снять квартиру посуточно. Цены варьируются от 500 до 2000 гривен в сутки.

Как добраться

От Мукачевского автовокзала можно доехать на автобусах №3 и 14. Также можно взять такси. Чтобы доехать из других городов, поезда в Мукачево ходят из Одессы, Киева, Харькова, Львова, Ивано-Франковска, а автобусы из Ужгорода, Львова, Ивано-Франковска, Киева. Адрес: улица Замковая гора, б/№, Мукачево.

Ранее "Телеграф" рассказывал об отдыхе на озере Синевир. Становится холоднее, поэтому хочется просто полюбоваться красивыми пейзажами.