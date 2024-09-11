"У Курска есть два важных последствия": Тимоти Снайдер об успехе Украины и проблеме для РФ

Бои по обе стороны линии границы стали новой нормой, говорит историк.

Успешная операция Вооруженных сил Украины на территории Курской области Российской Федерации стала неожиданным поворотом в ходе войны. Это событие не только вызвало, мягко говоря, беспокойство в России, но и придало уверенности украинским военным. Западные партнеры Украины также переосмысливают свои позиции по ведению боевых действий.

Так считает Тимоти Снайдер, известный американский историк и профессор Йельского университета, автор многочисленных работ по истории Восточной Европы. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью "Телеграфу" "Конец режима Путина будет невероятным, — Тимоти Снайдер о результатах Курска, угрозе Трампа и уроке для Украины "

По словам Снайдера, Курская операция имела два ключевых последствия. Первый касается морального духа: "Во-первых, это моральная составляющая в Украине, а также среди людей, поддерживающих Украину", — отметил историк.

Второе последствие связано с изменением восприятия войны на Западе. Снайдер объясняет:

"Это помогает людям на Западе понять некоторые линии, которые они себе поставили. Во время войны это абсолютно нормально, когда бои идут по обе стороны границы. Но у нас было табу. И мы говорили себе, как это будет страшно. Но теперь, когда это случилось, это стало новой нормой".

Профессор отмечает, что западные страны пересматривают свои предварительные ограничения по поддержке Украины. То, что раньше считалось неприемлемым, теперь становится обычной практикой ведения войны.

Относительно влияния Курской операции на позиции Путина, то Снайдер отмечает ее негативный психологический эффект для России. Он утверждает: "Русские победы — это, как правило, психологические победы, а это, безусловно, — психологическое поражение. Каждый день, когда украинские солдаты оккупируют часть России, — это день, которого ни один россиянин действительно не ожидал".

Историк обращает внимание на трудности, с которыми сталкиваются российские СМИ, пытаясь объяснить ситуацию своей аудитории. Однако Снайдер воздерживается от категорических прогнозов по поводу будущего Путина и его режима.

"Не думаю, что сейчас кто-то слишком глубоко заглядывает внутрь этой системы. Но это точно не хорошо для режима в России", — заключает Тимоти Снайдер.

Ранее "Телеграф" также рассказывал, что российский оппозиционер объяснил, как создать Курскую народную республику. Оппозиционные силы, которые могут прийти к власти, будут обладать определенной легитимностью в глазах людей.