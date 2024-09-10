Не обмен территорий: в МИД назвали три цели операции ВСУ в Курской области

Чем сильнее Украина – тем ближе мир

Целью захвата Курщины не являлся обмен территориями. В Министерстве иностранных дел объяснили, что на самом деле эта военная операция имеет несколько стратегических целей, среди которых – усиление позиций Украины и создание давления на агрессора.

В то же время, в ведомстве отрицали возможность каких-либо территориальных уступок или обменов в связи с этой операцией. На брифинге спикер МИД Георгий Тихий четко обозначил позицию Украины по этому вопросу.

"Если вы имеете в виду публикации и мнения экспертов о том, что будет какой-то обмен территориями — Курск в обмен на что-то… Так я вам говорю, мы об этом уже говорили неоднократно, что речь не идет о том, чтобы обменивать территории", — сказал дипломат.

Он объяснил, что захват территории агрессора после двух с половиной лет полномасштабной войны существенно изменяет динамику конфликта и возможности для переговоров.

Тихий подчеркнул, что операция ВСУ в Курщине имеет несколько важных целей. Во-первых, это справедливое возвращение войны на территорию, откуда она пришла в Украину. Во-вторых, это возможность пополнить обменный фонд для более быстрого возвращения украинских пленных домой. В третьих, это создание давления на государство-агрессора, чтобы и Россия в целом, и российское общество поняли, что агрессивная война может иметь последствия для их собственной территории.

"Чем сильнее Украина — тем ближе мир", — подчеркнул дипломат. Он опроверг мнение, что активные действия Украины могут помешать мирным инициативам.

Спикер МИД также обратил внимание на то, что для российского руководства приоритетом является захват чужой земли, а не защита своей. Это видно из действий России в Курске и на Донбассе.

В заключение Георгий Тихий сказал, что Курская операция – это способ увеличить давление на Россию и перехватить инициативу. По его словам, это немаловажная часть общего оборонного плана Украины.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что из-за успехов ВСУ в Курщине резко упал рейтинг Путина. Россиянам "не очень понравилось" вторжение Украины в Курскую область.