ЗСУ спробували прорватися на новій ділянці в Курській області: що відомо (мапа)

Інформацію офіційно не підтверджують

ЗСУ зробили спробу прориву на новій ділянці в Курській області. Ці дії стали відповіддю на недеавній контрнаступ росіян у Глушківському районі.

Про це повідомляє ВВС з посиланням на російські медіа. Українські військовослужбовці штурмують одразу два населені пункти на Курщині.

За непідтвердженою інформацією, ЗСУ в Курській області спробували здійснити прорив у Глушківському районі, який раніше став метою контрнаступу росіян.

Повідомляється, що українські військові спробували зайти до прикордонного села Ведмеже. Інші ж російські Telegram-канали запостили інформацію про спробу штурму українськими частинами населеного пункту Новий шлях, який знаходиться на захід від Ведмежого.

Офіційно цю інформацію не коментують ані українські, ані російські представники.

Раніше паблік Deep State підтвердив, що війська РФ розпочали активні штурмові дії в Курській області. Вони переправили бронетехніку через Сейм, а потім через дрібніші річки.

Зазначається, що ще один удар стався з нещодавно втраченого Коренево на Снагость.

Це атаки із західного боку українського плацдарму в Курській області – з боку Глушківського району. Раніше росіяни заявляли про захоплення там ще шістьох населених пунктів.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна багато досягла під час свого наступу в Курській області Росії. Однак, за його словами, складно сказати, як розвиватиметься ситуація далі.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Міністерстві закордонних справ України назвали основні цілі операції у Курській області. У Міністерстві закордонних справ пояснили, що насправді ця військова операція має кілька стратегічних цілей, серед яких посилення позицій України та створення тиску на агресора.