Колонны танков вновь прорвались в Россию: ВСУ начали новое наступление

Из Курской области могут прийти новые хорошие новости

Украинские военные в Курской области похоже начали новое наступление и готовятся устроить для россиян большие неприятности. При этом в ВСУ называют российское "контрнаступление" информационно-психологической операцией врага.

Об этом сообщает подразделение "Группа Кхорна" 116-й ОМБр в своем telegram-канале. В российском сегменте сети тоже подтверждают информацию об усилении давления на этом направлении.

"Сейчас мы начинаем новую операцию, и у россиян есть только два выхода – оставить гораздо большую территорию или попасть в окружение. Это украинская операция "Багратион". Выбор за ними: позор или смерть", — говорится в сообщении Khorne Group.

Там также обнародовали видео, на котором видно продвижение колонны украинских танков. Авторы сообщают, что в потенциальном котле может оказаться около восьми тысяч российских солдат, а в случае их выведения под контроль Украины может перейти несколько тысяч квадратных километров территории.

По данным российских z-каналов, речь идет о прорыве ВСУ в районе Веселого (Глушковский район), некоторые из них сообщают, что интенсивность боев там сравнима с "первыми днями" курской операции.

Потенциальное место прорыва уже было показано на карте DeepState.

На это отреагировал украинский OSINT-аналитик Boroshno, который отметил, что сохраняет осторожный оптимизм по этому поводу.

"Во-первых надо отметить, что в целом здесь нет ничего выдуманного. Об этом прямо говорил Зеленский и куча украинских военных каналов откровенно не огорчались российским атакам на Снагость. А наоборот намекнули, что теперь надо держать кулаки. Во-вторых, российские источники прямо сейчас бьют тревогу и свидетельствуют о тяжелейшей ситуации на Глушковском направлении. Некоторые уже заявляют, что мы взяли Веселое и двигаемся дальше", — написал он.

Как сообщалось ранее, украинские войска смогли занять несколько населенных пунктов в Курской области, среди которых Ветряное, Дуровка и Журавлевка.