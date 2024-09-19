Крым "передать" ООН? Меджлис резко отреагировал на идею поляков

Подобные заявления недопустимы и циничны.

Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский выдвинул предложение о передаче временно оккупированного Крыма в управление ООН для проведения там "справедливого референдума". Это заявление вызвало негативную реакцию главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова. Он охарактеризовал такие предложения как неприемлемые и циничные, не отвечающие интересам Украины и крымских татар.

Президиум Меджлиса в своем заявлении расценил слова польского дипломата как предложение Украины отказаться от Крыма ради прекращения войны с Россией. Меджлис подчеркнул, что такие заявления противоречат национальным интересам Украины и правам коренного крымскотатарского народа.

"Меджлис крымскотатарского народа считает подобные заявления недопустимыми и циничными. Не отвечающими ни национальным интересам Украины, ни правам и интересам коренного крымскотатарского народа Украины", — говорится в заявлении.

Согласно украинскому законодательству и международному праву, "законными жителями" Крыма считаются только граждане Украины и лица, легально оформившие свое пребывание на украинской территории, отмечает Рефат Чубаров.

Меджлис подчеркнул, что любые предложения по урегулированию конфликта должны основываться на украинском законодательстве и международном праве. Первым шагом к миру, по их словам, должен быть вывод российских войск из полуострова.

"Обсуждение любых вопросов будущего Крыма должно происходить только с участием и согласием Украинского государства и коренного крымскотатарского народа", — заявляет Меджлис.

Предложение Сикорского прозвучало в ходе дискуссии на 20-й ежегодной встрече YES в Киеве. Он предложил передать Крым под мандат ООН на 20 лет, полагая, что без демилитаризации полуострова Москва и Киев не смогут достичь мира.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что известный коллаборант сделал громкое заявление о крымских татарах. Предатели Украины хотят запретить Меджлису говорить от их имени.