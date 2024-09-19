"Передать его...": Польша сделала неожиданное предложение по Крыму

Для России и Путина полуостров имеет важное символическое значение, а для Украины — важное стратегическое

Крым нужно передать под мандат ООН, чтобы там провели референдум. Такого мнения придерживается глава польского МИДа Радослав Сикорский.

Об этом он заявил, выступая на 20 ежегодной встрече YES в Киеве. Глава польской дипломатии подчеркнул, что для России и Путина полуостров имеет важное символическое значение, а для Украины — важное стратегическое.

"Если обе страны захотят, то здесь можно было бы найти решение, — сказал он. — Мы могли бы передать его под мандат ООН с миссией по подготовке честного референдума после проверки того, кто являются законными жителями, и тому подобное. И мы могли бы отложить это на 20 лет".

Но договоренность между сторонами, продолжил министр, возможна только при демилитаризации полуострова.

Вместе с этим Сикорский предположил, что если бы Запад не отговорил украинцев воевать за Крым в свое время, Путин не отважился бы на вторжение на востоке Украины.

Напомним, что Турция поддерживает возвращение Крыма Украине. Президент Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил непоколебимую поддержку суверенитета нашего государства и прав крымских татар.

Ранее "Телеграф" писал, что Крымский мост уже рассыпается. Была названа и возможная причина.