Крим "передати" ООН? Меджліс різко відреагував на ідею поляків

Подібні заяви є неприпустимими та цинічними

Польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський висунув пропозицію щодо передачі тимчасово окупованого Криму під управління ООН для проведення там "справедливого референдуму". Ця заява викликала негативну реакцію голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова. Він схарактеризував такі пропозиції як неприйнятні та цинічні, які не відповідають інтересам України та кримських татар.

Президія Меджлісу у своїй заяві розцінила слова польського дипломата як пропозицію Україні відмовитися від Криму заради припинення війни з Росією. Меджліс наголосив, що такі заяви суперечать національним інтересам України та правам корінного кримськотатарського народу.

"Меджліс кримськотатарського народу вважає подібні заяви неприпустимими та цинічними. Такими, що не відповідають ані національним інтересам України, ані правам та інтересам корінного кримськотатарського народу України", — говориться в заяві.

Згідно з українським законодавством та міжнародним правом, "законними жителями" Криму вважаються лише громадяни України та особи, які легально оформили своє перебування на українській території, наголошує Рефат Чубаров.

Меджліс підкреслив, що будь-які пропозиції щодо врегулювання конфлікту мають базуватися на українському законодавстві та міжнародному праві. Першим кроком до миру, за їхніми словами, має бути виведення російських військ з півострова.

"Обговорення будь-яких питань майбутнього Криму має відбуватися лише за участю та згодою Української держави та корінного кримськотатарського народу", — заявляє Меджліс.

Пропозиція Сікорського прозвучала під час дискусії на 20-й щорічній зустрічі YES у Києві. Він запропонував передати Крим під мандат ООН на 20 років, вважаючи, що без демілітаризації півострова Москва і Київ не зможуть досягти миру.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що відомий колаборант зробив гучну заяву про кримських татар. Зрадники України хочуть заборонити Меджлісу говорити від їхнього імені.