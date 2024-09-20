Сравнивали с Путиным и бурятами-оккупантами: как изменилась соратница Януковича Анна Герман, котору подозревали в пластике

Лицо экс-политического деятеля заметно изменилось

Анна Герман — бывшая политическая деятельница, которая была одной из ближайших соратниц Виктора Януковича. Она всегда отличалась чувством стиля, одевая в Верховную Раду платья люксовых брендов и часы стоимостью 50 тысяч долларов, постоянно меняя прическу и имидж. А раньше мы рассказывали, где сейчас Анна Герман.

В сети неоднократно ходили слухи, что политический деятель делала пластические операции на лице. Поэтому ее даже сравнивали с Путиным и создавали много мемов.

Подозрения о том, что Анна Герман изменяла внешность с помощью хирургии, появились после ее появления в прямом эфире одного из популярных телеканалов. Первой об этом высказалась Марьяна Пьецух — журналистка.

"Уууу… Герман уничтожила мою веру в пластическую хирургию.. я думала, что если буду иметь деньги и доживу до 50 лет, то подтяну себе мешки под глазами, которые уже обрушиваются, но взглянула на Герман — нет… лучше уж мешки. Наше ей зашили глаза?" — высмеяла изменения во внешности журналистка.

Анна Герман в эфире канала "112 Украина". Фото: скриншот с видео

В сети Анну Герман также начали сравнивать с мамой Стифлера — персонажем из американской кинокомедии "Американский пирог" и оккупантами-бурятами на Донбассе. Также появилось много мемов, где пользователи всячески шутили с новой внешности политического деятеля.

Мама Стифлера

О дорогих часах, которые носила экс-нардеп, также ходило много слухов. Многие предполагали, что она приобрела их за "ворованные деньги". Также были слухи о том, что часы "Franck Muller", стоимостью 50 тысяч долларов, подарили ей Борис Колесников и Михаил Добкин на день рождения, что Анна Герман подтвердила.

Те же часы. Фото: tabloid

"Это правда, и, если бы я знала, сколько он стоит, я бы никогда его не одела. Я бы его спрятала, честно вам скажу. Я даже не знала, что такое "Franck Muller". Мне подарили часы, я их одела. Потом, когда мне сказали, сколько они стоят, я пошла и заплатила налог", — высказалась Анна Герман в интервью Дмитрию Гордону.

Последнее появление Анны Герман "на людях" было в мае 2022 года. Тогда экс-регионал появилась на похоронах первого президента Украины Леонида Кравчука. Кстати, для трагического события Анна Герман выбрала сумочку от бренда Chanel.

Фото: tabloid, Дмитрий Ларин

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядели и где похоронены сыновья экс-нардепа Анны Герман. Детей политического деятеля не стало с разницей всего в шесть лет.