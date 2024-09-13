Украденная квартира, сотрудничество с КГБ и не только: топ-3 громких скандалов с участием "правой руки" Януковича Анны Герман

Анна Герман пропала из публичного пространства

Одной из самых скандальных личностей в украинской политике является Анна Герман, которая пользовалась дурной славой среди коллег, но зато завоевала расположенность экс-президента Виктора Януковича. Активная политическая карьера нардепа не обошлась без критики и компромата, который еще больше подогревал интерес к ее персоне.

"Телеграф" решил вспомнить, в каких громких скандалах фигурировала экс-соратница Виктора Януковича. Интересно то, что обвинения в свою сторону и различные упреки Анна старалась не комментировать, не пытаясь себя публично оправдать.

Громкие скандалы с участием экс-советницы Януковича Анны Герман

Украденная квартира в Киеве

В СМИ появились материалы, где утверждалось, что квартира Анны Германа, расположенная напротив Национальной оперы в Киеве (ул. Б.Хмельницкого, 29), была фактически ею украдена. Журналисты узнали, что ее предыдущим владельцем был директор "Радио свобода" Роман Купчинский, который продавал ее, выезжая за границу. Анна Герман решила ее выкупить и перечислила владельцу аванс (20% от стоимости), а когда документы на жилье были переоформлены, экс-нардеп перестала общаться с Купчинским и не вернула ему остальные средства.

Квартира Анны Герман в Киеве

Агент КГБ?

Новый скандал с участием Анны Герман вспыхнул, когда журналист Аскольд Крушельницкий обвинил ее в сотрудничестве с КГБ. По его словам, бывший нардеп была агентом КГБ с 1979 года и носила псевдоним "Тереза". В сети даже появилась фотокопия документа, написанная от руки, где указано, что некая Галина Стецив соглашается сотрудничать с КГБ и копия одного из доносов агента "Терезы".

Подозрение в сотрудничестве с КГБ

Анна Герман эту информацию опровергла и даже намеревалась подать на журналиста в суд за "клевету". Публично она не комментировала подобные обвинения в свой адрес, хотя после этого в сотрудничестве с КГБ ее подозревал и Сергей Лещенко, обнародовавший показания экс-сотрудника ГРУ о ее работе с ведомством.

Анна Герман — агент КГБ по кличке "Тереза"

Оскорбление украинских военнослужащих

Анна Герман часто позволяла себе публично критиковать коллег и делала скандальные заявления относительно военнослужащих. Однажды в эфире "112 канала" бывшая советница Януковича назвала украинских бойцов, вставших на защиту Донбасса, "моральными калеками". Сначала она сделала акцент на том, что за Януковича в Украине не было войны, потом отметила, что в АТО отправляют детей, которые возвращаются в жутком состоянии и начинают "убивать своих матерей".

Более того, во время одного из эфиров она призвала почтить память российских террористов, а точнее всех тех, кто погиб на Донбассе, "и с одной, и с другой стороны": Пользователи соцсетей резко раскритиковали высказывания бывшей соратницы Януковича.

Анна Герман

"Телеграф" писал ранее, что известно о муже экс-советницы Януковича Герман. Мужчина ведет непубличный образ жизни.