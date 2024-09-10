Была "правой рукой" Януковича и одной из самых влиятельных женщин Украины: где сейчас Анна Герман и как выглядит (фото)

Анна Герман призвала к "русскому миру"

Экс-нардепка от Партии регионов и соратница четвертого Президента Украины Виктора Януковича Анна Герман всегда имела неоднозначную репутацию. Она носила платья из тысячи и даже десятки тысяч долларов в Верховную Раду во время войны. Экс-регионалка отошла от активной политической деятельности после побега Януковича в Россию и скрылась из публичного пространства.

"Телеграф" решил выяснить, где находится Анна Герман, что о ней известно и чем занимается одиозная бывшая депутатка Украины.

Что известно об Анне Герман

Родилась будущая депутат в селе Колодубы Львовской области. Училась в университете имени И. Франко на факультете журналистики. Позже работала в редакции районной газеты "Ленинская заря", была корреспонденткой, членом правления Союза журналистов СССР и т.д.

Политическая карьера Анны Герман началась с должности пресс-секретаря Премьер-министра Украины и уже через год стала советницей председателя Партии регионов В. Януковича, а впоследствии — народной депутатом Украины 5-го созыва. Через несколько лет Анна Герман стала заместителем Главы Администрации Президента Украины, а еще через некоторое время Янукович назначил Герман своей советницей. Через несколько месяцев Анна Герман заявила, что уходит из политики. Она всегда продвигала пророссийскую политику и призывала к "русскому миру".

После завершения политической карьеры Анна Герман написала книгу "Девочка и космиты" в переводе на французский язык. В 2016 году экс-нардепка вошла в рейтинг, где собраны сильнейшие ораторы за время независимости Украины, вместе с Вячеславом Чорноволом и Линой Костенко. Также Анна Герман попала в рейтинг самых влиятельных женщин Украины. Нардепка заняла 2-е место.

Сотрудничество с КГБ — подозрения

Британский журналист заявил, что Анна Герман с 19 сентября 1979 года была агентом КГБ и имела псевдоним "Тереза". Экс-регионалка опровергает эту информацию и даже планировала подать на журналиста в суд. В интервью на этот вопрос Герман отвечать отказывалась.

Потеря детей

За жизнь Анна Герман потеряла двоих сыновей. Младший сын политзаключенного Роман погиб в автокатастрофе в возрасте 17 лет. Парень возвращался с отдыха в Одессе, за рулем был брат жены Николая (старшего брата). Авто взорвалось, Роман скончался на месте.

Старший сын умер по дороге в больницу. Ночью Николай почувствовал острую головную боль и решил сам сесть за руль. По дороге его состояние ухудшилось и он не доехал до больницы. Николай Герман скончался от инфаркта.

Могилы сыновей Анны Герман на Байковом кладбище. Фото: gazeta.ua

Где сейчас Анна Герман

В мае 2022 года экс-нардепка была замечена на похоронах Леонида Кравчука, что для многих стало неожиданностью. Кстати, для трагического события Анна Герман выбрала сумочку от бренда Chanel.

Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Фото: tabloid, Эльдар Сарахман

Фото: tabloid, Дмитрий Ларин

В апреле 2023 года экс-нардепку заметили в городе Бенидорм, что в Испании. Женщину, похожую на Анну Герман, заметили в продуктовом магазине на испанском курорте. Такие фото в своем Telegram-канале опубликовал Сергей Стерненко – общественный активист. Однако официальных подтверждений о постоянном пребывании в Испании Анны Герман нет.

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