Порівнювали з Путіним і бурятами-окупантами: як змінилася соратниця Януковича Анна Герман, яку підозрюють у пластиці

Обличчя експолітичної діячки помітно змінилося

Анна Герман — колишня політична діячка, яка була однією з найближчих соратниць Віктора Януковича. Вона завжди вирізнялася відчуттям стилю, вдягаючи у Верховну Раду сукні люксових брендів та годинники вартістю 50 тисяч доларів, та постійно змінюючи зачіску та імідж. А раніше ми розповідали, де зараз Анна Герман.

У мережі неодноразово ходили чутки, що політична діячка робила пластичні операції на обличчі. Через це її навіть порівнювали з Путіним і створювали багато мемів.

Підозри про те, що Анна Герман змінювала зовнішність за допомогою хірургії, з’явилися після її появи у прямому ефірі одного з популярних телеканалів. Першою про це висловилася Мар’яна П’єцух — журналістка.

"Уууу… Герман знищила мою віру у пластичну хірургію.. я думала, що як буду мати гроші і доживу до 50 літ, то підтягну собі мішки під очима, які вже обвалюються, але глянула на герман — нє… краще вже мішки. Нашо їй зашили очі?" — висміяла зміни у зовнішності журналістка.

Анна Герман в ефірі каналу "112 Україна". Фото: скріншот з відео

У мережі Анну Герман також почали порівнювати з мамою Стіфлера — персонажкою з американської кінокомедії "Американський пиріг" та буряцькими окупантами на Донбасі. Також з’явилося багато мемів, де користувачі усіляко жартували з нової зовнішності політичної діячки.

Мама Стіфлера

Про коштовний годинник, який носила екснардепка, також ходило багато чуток. Багато хто припускав, що вона придбала його за "крадені гроші". Також були плітки про те, що годинник "Franck Muller", вартістю 50 тисяч доларів, подарували їй Борис Колесніков та Михайло Добкін на день народження, що Анна Герман підтвердила.

Той самий годинник. Фото: tabloid

"Це правда, і, якби я знала, скільки він коштує, я б ніколи його не вдягла. Я б його заховала, чесно вам скажу. Я навіть не знала, що таке "Franck Muller". Мені подарували годинник, я його вдягла. Потім, коли мені сказали, скільки він коштує, я пішла і заплатила податок", — висловилася Анна Герман в інтерв’ю Дмитру Гордону.

Остання поява Анни Герман "на людях" була у травні 2022 року. Тоді ексрегіоналка з’явилася на похороні першого президента України Леоніда Кравчука. До речі, для трагічної події Анна Герман обрала сумочку від бренду Chanel.

Фото: tabloid, Дмитро Ларін

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядали і де поховані сини екснардепки Анни Герман. Дітей політичної діячки не стало з різницею всього у шість років.