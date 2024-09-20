"Их не нужно искать": адвокат рассказала, кто первый получит повестки по почте

Юрист предупредила о возможных проблемах

С 17 июля в Украине начали отправлять по почте повестки, направленные ТЦК на серверы "Укрпочты". Они были сгенерированы в электронном реестре.

Как рассказала адвокат Тамила Алексик, данные для генерации повесток, скорее всего, были получены из открытых реестров и "Дии", к которым есть доступ у Минобороны, пишет ТСН.ua. По ее словам, первые повестки по почте получат те военнообязанные, которые обновили свои данные до 16 июля.

"Думаю, что первыми будут те, кто обновил данные – потому что информация о них есть у ТЦК и СП. Их искать не нужно. А вот информацию о людях, которые не обновили данные, нужно искать, путем генерирования информации в "Дии", где много кто зарегистрировался, или в других реестрах. То есть здесь еще нужно, как говорится, напрячься и поработать, чтобы выявить таких лиц", – подчеркнула Алексик.

Также адвокат напомнила, что порядок вручения повесток прописан в Постановлении Кабмина №560, а в него внесли немало изменений. И в этом документе ее больше всего тревожит пункт об особенностях вручения повесток.

"Если лицо не получило повестку лично или его не было по месту регистрации, то считается, что человек все равно получил повестку. Именно это в ближайшем будущем создаст немало проблем", — подчеркнула Алексик.

Когда повестка будет считаться полученной

Она отметила, что теперь надлежащим подтверждением оповещения резервиста или военнообязанного о вызове в ТЦК и СП является:

получение почтового отправления с подтверждением этого факта;

отказ получить почтовое отправление с соответствующей отметкой об этом;

проставление отметки об отсутствии лица по адресу места жительства лица, сообщенному этим лицом ТЦК при уточнении своих учетных данных;

проставление отметки об отсутствии лица по адресу задекларированного/зарегистрированного места жительства в установленном законом порядке, если это лицо не сообщило ТЦК другой адрес места жительства.

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