Обвинял Порошенко и Байдена, защищал боевиков "ДНР" и лишился гражданства: что известно о скандальном экс-нардепе Ренате Кузьмине (фото)

Приспешник Медведчука после начала войны распространял пропаганду в сети

Среди бывших народных депутатов Украины нашлось немало предателей, в их списке помимо Евгений Мураева, оказался и скандальный парламентарий Ренат Кузьмин. Он отличился своими публичными заявлениями, которые имели пропагандистский характер и наносили ущерб нашей стране.

"Телеграф" решил вспомнить, в каких громких скандалах был замешан бывший политик. Также мы узнали, что известно о Ренате Кузьмине на данный момент.

Карьерный путь Рената Кузьмина

Бывший украинский политик родился в Донецке, а в Харькове окончил юридическую академию по специальности "правоведение". С 1991 года Кузьмин активно развивался в прокурорской сфере, поднимаясь все выше по карьерной лестнице. А с 2014 года он начал политическую деятельность, решив баллотироваться на пост главы государства как самовыдвиженец. Но получил он всего 0,10% голосов избирателей.

Ренат Кузьмин баллотировался в президенты

В 2010-2013 годах Кузьмин был первым заместителем генерального прокурора Виктора Пшонки. После Революции Достоинства его объявили в розыск из-за задержания бывшего министра внутренних дел Юрия Луценко. Тогда политику пришлось скрываться от правоохранительных органов несколько лет, но в сентябре 2019 года его сняли с розыска и тогда он стал народным депутатом от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь".

Ренат Кузьмин фигурировал в нескольких скандалах

В каких скандалах был замешан Ренат Кузьмин

Дело "против" Порошенко-Байдена

В декабре 2019 года депутат Ренат Кузьмин вместе с группой коллег от "ОПЗЖ" подали "заявление о преступлении", на основании которого против Порошенко, Байдена и Обамы было открыто уголовное производство. По мнению депутатов, вышеперечисленные политические деятели совершили хищение 100 млрд долларов. В 2021 году это дело было закрыто. Как выяснилось, производство, которые было открыто против Порошенко, Обамы и Байдена, по заявлению Кузьмина, базировалось на информационном вбросе одного из российских изданий. За сайтом стоял пропагандист Пригожин.

Ренат Кузьмин вместе с Вмктором Медведчуком

Скандальное заявление о террористах "Л/ДНР"

В 2019 году одиозный народный депутат вызвал гнев украинцев, когда в эфире телеканала "112 Украина" заявил, что боевики "Л/ДНР" являются "защитниками" жителей Донецкой и Луганской областей от режима Зеленского. Он также заявил, что создание группировок было необходимым в целях самообороны.

Рекордсмен по полетам в РФ и оккупированный Крым

Бывший политик в период с 2015 по 2019 год совершил, согласно данным СБУ, не менее 240 перелетов по маршрутам "Москва-Симферополь-Москва" и "Санкт-Петербург-Симферополь". В СМИ сообщили, что во время полетов в третьи страны он использовал российский загранпаспорт.

Подозрение в госизмене и лишение гражданства

С 2021 по 2022 год Ренат Кузьмин отличался своими публичными заявлениями, которые носили пропагандистский характер. Он формировал в обществе антиукраинское настроение и подрывал имидж нашей страны в условиях полномасштабного вторжения. За это в октябре 2022 года ему сообщили о подозрении в государственной измене. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 15 лет с конфискацией имущества. Правоохранители продолжают устанавливать местонахождение нардепа-беглеца.

Рената Кузьмина лишили мандата и гражданства, Фото: УНИАН

Известно, что в 2023 году Рада лишила Кузьмина мандата, а президент Владимир Зеленский своим указом лишил политика украинского гражданства. В феврале 2024 года стало известно, что правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении Кузьмина по ч. 1 ст. 111 УК Украины — государственная измена.

"Телеграф" писал ранее, в каких скандалах был замешан бывший генпрокурор Виктор Шокин. В 2015 его даже пытались застрелить.