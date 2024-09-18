Уволили из-за "угроз Байдена" и пытались застрелить: в каких скандалах был замешан бывший генпрокурор Виктор Шокин (фото)

Деятельность Виктора Шокина на посту генпрокурора часто критиковали

В 2015 году вместо Виталия Яремы генеральным прокурором Украины стал Виктор Шокин, который на тот момент прославился благодаря нескольким громким делам. На его плечи легла миссия расследования массовых убийств на Евромайдане и привлечения к ответственности "семьи" Виктора Януковича. Но его деятельность часто подвергалась критике и вскоре он стал одним из лидеров антирейтинга доверия.

"Телеграф" решил выяснить, как начиналась карьера Виктора Шокина. Также мы напомнили, в каких громких скандалах он фигурировал.

Карьера Виктора Шокина

Работать в прокуратуре Виктор Шокин стал сразу после окончания института, он был следователем, затем старшим следователем по особо важным делам. Трижды Шокин был заместителем Генерального прокурора при президентах Кучме, Ющенко и Порошенко. На этой должности он был причастен к громким делам, в частности открыл дело против генерала Алексея Пукача, которого обвинили в убийстве Георгия Гонгадзе, а также против "регионалов" Бориса Колесникова и Евгений Кушнарева, организовавших сепаратистский съезд в Северодонецке. Также Шокин открыл дела против олигарха Игоря Коломойского.

В феврале 2015 года 5-й президент Украины Петр Порошенко назначил Виктора Шокина генеральным прокурором. И в марте на новой должности вместе со своим заместителем он представил стратегию по реформированию органов прокуратуры. Но в ноябре Порошенко высказал недовольство его работой, его деятельность также критиковали в парламенте, поэтому он быстро стал лидером антирейтинга доверия. В 2016 году Порошенко призвал Шокина уйти в отставку, и тот написал заявление об уходе.

Виктор Шокин, Фото: Gettyimages

Попытки восстановиться в должности

Спустя год Виктор Шокин подал иск в Высший административный суд Украины, требуя признать незаконным и отменить указ президента Украины Петра Порошенко, которым его уволили с должности. Но иск оставили без рассмотрения. Позднее Шокин попытался оспорить данное решение в Верховном Суде, но в 2019 году Кассационная административная палата ВСУ ему в этом отказала. Бывший генеральный прокурор был не намерен с этим мириться и в 2020 году снова обратился в ВСУ с новым иском о восстановлении себя в должности, заявив, что был уволен Порошенком "из-за угроз" со стороны Байдена.

Виктор Шокин в парламенте, Фото: Gettyimages

Скандал с сыном Джо Байдена

Дело в том, что в 2020 году перед выборами в США Виктор Шокин оказался втянут в громкий скандал, где фигурировал также сын Байдена Хантер. В 2014-19 годах сын будущего президента входил в состав Наблюдательного совета газодобывающей компании Burisma, которую проверял Шокин. Она была связана с бывшим министром экологии Украины Николаем Злочевским, против которого генпрокуратура начала расследование и обвиняла в отмывании денег и коррупции. В 2017 году Burisma закрыла в нашей стране все процессуальные и судебные действия в отношении президента этой группы Злочевского и операционных компаний, входящих в состав Burisma Group. В 2019 году генеральный прокурор Юрий Луценко отметил, что никаких доказательств неправомерных действий со стороны Хантера Байдена не было найдено.

В 2020 году Виктор Шокин дал интервью адвокату президента США Дональда Трамп Рудольфу Джулиани, в котором заявил, что Джо Байден начал давить на Порошенко, заявляя, что если тот не уволит Шокина с должности, он не предоставит Украине кредит. Трамп и его адвокат тогда высказали предположение, что Байден хотел защитить компанию Burisma. По заявлению Шокина Государственное бюро расследований открыло даже уголовное дело в отношении Джо Байдена, но в 2020 году, когда он занял пост президента США, его закрыли.

Виктор Шокин на интервью Рудольфу Джулиани

Покушение на убийство

В ноябре 2015 года кабинет Генерального прокурора Украины был обстрелян снайпером. В результате происшествия никто не пострадал, поскольку в здании были бронированные стекла. СБУ открыла уголовное производство по факту покушения на Виктора Шокина. По версии следователей, снайпер трижды выстрелил, использовав тепловизор. Но в 2020 года Офис генпрокурора закрыл производство, так как эксперты установили, что при помощи тепловизора нельзя было заметить людей, находящихся в кабинете.

Окно в кабинете Виктора Шокина со следами обстрела, Фото: Facebook Андрей Демартино

В 2023 году в интервью Fox News Виктор Шокин снова обвинил Джо Байдена в коррупции, заявив, что он "отдал миллиард долларов" за его увольнение. В Белом доме эти утверждения назвали ложными. Но в президентских теледебатах, которые прошли в июне этого года в США, кандидат в президенты Дональд Трамп упрекнул своего тогда еще оппонента Джо Байдена в том, что он "делал ужасные, коррупционные вещи и обещал деньги за увольнение генпрокурора Шокина".

Виктор Шокин пытался восстановиться в должности, Фото: Strana.ua

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