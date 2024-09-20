Звинувачував Порошенка та Байдена, захищав бойовиків "ДНР" і втратив громадянство: що відомо про скандального екснардепа Рената Кузьміна (фото)

Поплічник Медведчука після початку війни поширював пропаганду у мережі

Серед колишніх народних депутатів України знайшлося чимало зрадників, у їхньому списку, окрім Євгена Мураєва, виявився і скандальний парламентар Ренат Кузьмін. Він відзначився своїми публічними заявами, які мали пропагандистський характер і завдавали шкоди нашій країні.

"Телеграф" вирішив згадати, в яких гучних скандалах був замішаний колишній політик. Також ми дізналися, що відомо про Рената Кузьміна на цей момент.

Кар’єрний шлях Рената Кузьміна

Колишній український політик народився у Донецьку, а у Харкові закінчив юридичну академію за спеціальністю "правознавство". З 1991 року Кузьмін активно розвивався в прокурорській сфері, піднімаючись все вище кар’єрними сходами. А з 2014 року він розпочав політичну діяльність, вирішивши балотуватися на пост глави держави як самовисуванець. Але отримав він лише 0,10% голосів виборців.

Ренат Кузьмін балотувався у президенти

У 2010-2013 роках Кузьмін був першим заступником генерального прокурора Віктора Пшонки. Після Революції Гідності його оголосили у розшук через затримання колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. Тоді політику довелося переховуватись від правоохоронних органів кілька років, але у вересні 2019 року його зняли з розшуку і тоді він став народним депутатом від фракції "Опозиційна платформа — За життя".

Ренат Кузьмін фігурував у кількох скандалах

У яких скандалах був замішаний Ренат Кузьмін

Справа "проти" Порошенка-Байдена

У грудні 2019 року депутат Ренат Кузьмін разом із групою колег від "ОПЗЖ" подали "заяву про злочин", на підставі якої проти Порошенка, Байдена та Обами було відкрито кримінальне провадження. На думку депутатів, перелічені вище політичні діячі розкрали 100 млрд доларів. У 2021 році ця справа була закрита. Як з’ясувалося, виробництво, яке було відкрито проти Порошенка, Обами та Байдена, за заявою Кузьміна, базувалося на інформаційному вкиданні одного з російських видань. За сайтом стояв пропагандист Пригожин.

Ренат Кузьмін разом із Віктором Медведчуком

Скандальна заява про терористів "Л/ДНР"

У 2019 році одіозний народний депутат викликав гнів українців, коли в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив, що бойовики "Л/ДНР" є "захисниками" мешканців Донецької та Луганської областей від режиму Зеленського. Він також заявив, що створення угруповань було необхідним для самооборони.

Рекордсмен з польотів у РФ та окупований Крим

Колишній політик у період з 2015 по 2019 рік здійснив, згідно з даними СБУ, не менше 240 перельотів за маршрутами "Москва-Сімферополь-Москва" та "Санкт-Петербург-Сімферополь". У ЗМІ повідомили, що під час польотів до третіх країн він використав російський закордонний паспорт.

Підозра в держзраді та позбавлення громадянства

З 2021 по 2022 рік Ренат Кузьмін вирізнявся своїми публічними заявами, які мали пропагандистський характер. Він формував у суспільстві антиукраїнський настрій та підривав імідж нашої країни в умовах повномасштабного вторгнення. За це у жовтні 2022 року йому повідомили про підозру у державній зраді. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років із конфіскацією майна. Правоохоронці продовжують встановлювати місцеперебування нардепа-втікача.

Рената Кузьміна позбавили мандата та громадянства, Фото: УНІАН

Відомо, що у 2023 році Рада позбавила Кузьміна мандата, а президент Володимир Зеленський своїм указом позбавив політика українського громадянства. У лютому 2024 року стало відомо, що правоохоронці направили до суду обвинувальний акт щодо Кузьміна за ч. 1 ст. 111 КК України – державна зрада.

"Телеграф" писав раніше, у яких скандалах був замішаний колишній генпрокурор Віктор Шокін. 2015-го його навіть намагалися застрелити.