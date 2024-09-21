Фотозоны, развлечения и 50 тысяч тыкв: возле Черновцов открылась бюджетная локация для отдыха с детьми (фото, видео)

Погрузитесь в осеннюю атмосферу и зарядитесь позитивными эмоциями

Украинские Черновцы ежегодно привлекают множество туристов, ведь этот город поражает свой красотой и архитектурой. Если не знаете, как бюджетно провести выходные с детьми, тогда дадим вам подсказку — посетите парк "VenGreenery", в котором открылась выставка тыкв.

"Телеграф" узнал, чем можно заняться на этой локации и что особенного в этой выставке. Также мы расскажем, где находится парк и во сколько вам обойдется вход.

Выставка тыкв в парке Vengreenery возле Черновцов

Недавно для гостей в селе Мамаевцы, что в 15 минутах от города, открылась выставка, на которой в этом году представлено 50 тысяч различных тыкв. Их самостоятельно выращивают совладельцы поля.

Выставка тыкв

На локации представлено множество уникальных фотозон, а для детей обустроен парк развлечений с батутами и тюбинг-горка. Также там устраивают мини-ярмарки и различные шоу для детей, чтобы они не грустили, пока родители будут осматривать зоны, украшенные тыквами, или наслаждаться чем-то вкусным в кафе.

Где провести выходные с детьми в Черновцах

Выставка тыкв VenGreenery

На выставке работает и эко-парк с четвероногими любимцами. Посетить локацию можно в любой день с 10:00 до 19:00. Стоимость билета для взрослого составляет 250 гривен, для детей до 12 лет — 100 гривен и деткам до 6 лет — бесплатно, как и ВСУ. Детские развлечения стоят 300 гривен (безлимит) и при их покупке входной билет за ребенка уже не нужно оплачивать.

"Телеграф" писал ранее, во сколько этой осенью обойдется отдых в Лумшорах на Закарпатье. Здесь гостям предлагают понежиться в лечебных чанах и насладиться природой.