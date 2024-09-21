Фотозони, розваги та 50 тисяч гарбузів: біля Чернівців відкрилася бюджетна локація для відпочинку з дітьми (фото, відео)

Пориньте в осінню атмосферу і зарядитеся позитивними емоціями

Українські Чернівці щороку приваблюють безліч туристів, адже це місто вражає своєю красою та архітектурою. Якщо не знаєте, як бюджетно провести вихідні з дітьми, тоді дамо вам підказку — завітайте до парку "VenGreenery", в якому відкрилася виставка гарбузів.

"Телеграф" дізнався, чим можна зайнятися на цій локації та що особливого у цій виставці. Також ми розповімо, де знаходиться парк і скільки вам обійдеться вхід.

Виставка гарбузів у парку Vengreenery біля Чернівців.

Нещодавно для гостей у селі Мамаївці, що за 15 хвилин від міста, відкрилася виставка, на якій цього року представлено 50 тисяч гарбузів. Їх самостійно вирощують співвласники поля.

Виставка гарбузів

На локації представлено безліч унікальних фотозон, а для дітей облаштований парк розваг із батутами та тюбінг-гірка. Також там влаштовують міні-ярмарки та різні шоу для дітей, щоб вони не сумували, доки батьки оглядатимуть зони, прикрашені гарбузами, або насолоджуватимуться чимось смачним у кафе.

Де провести вихідні з дітьми у Чернівцях

Виставка гарбузів VenGreenery

На виставці працює й еко-парк із чотирилапими улюбленцями. Відвідати локацію можна щодня з 10:00 до 19:00. Вартість квитка для дорослого становить 250 гривень, для дітей до 12 років — 100 гривень та діткам до 6 років — безплатно, як і ЗСУ. итячі розваги коштують 300 гривень (безліміт) та при їх купівлі вхідний квиток за дитину вже не потрібно оплачувати.

"Телеграф" писав раніше, скільки цієї осені обійдеться відпочинок у Лумшорах на Закарпатті. Тут гостям пропонують поніжитися в лікувальних чанах та насолодитися природою.