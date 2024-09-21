Фотозони, розваги та 50 тисяч гарбузів: біля Чернівців відкрилася бюджетна локація для відпочинку з дітьми (фото, відео)
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Пориньте в осінню атмосферу і зарядитеся позитивними емоціями
Українські Чернівці щороку приваблюють безліч туристів, адже це місто вражає своєю красою та архітектурою. Якщо не знаєте, як бюджетно провести вихідні з дітьми, тоді дамо вам підказку — завітайте до парку "VenGreenery", в якому відкрилася виставка гарбузів.
"Телеграф" дізнався, чим можна зайнятися на цій локації та що особливого у цій виставці. Також ми розповімо, де знаходиться парк і скільки вам обійдеться вхід.
Виставка гарбузів у парку Vengreenery біля Чернівців.
Нещодавно для гостей у селі Мамаївці, що за 15 хвилин від міста, відкрилася виставка, на якій цього року представлено 50 тисяч гарбузів. Їх самостійно вирощують співвласники поля.
На локації представлено безліч унікальних фотозон, а для дітей облаштований парк розваг із батутами та тюбінг-гірка. Також там влаштовують міні-ярмарки та різні шоу для дітей, щоб вони не сумували, доки батьки оглядатимуть зони, прикрашені гарбузами, або насолоджуватимуться чимось смачним у кафе.
На виставці працює й еко-парк із чотирилапими улюбленцями. Відвідати локацію можна щодня з 10:00 до 19:00. Вартість квитка для дорослого становить 250 гривень, для дітей до 12 років — 100 гривень та діткам до 6 років — безплатно, як і ЗСУ. итячі розваги коштують 300 гривень (безліміт) та при їх купівлі вхідний квиток за дитину вже не потрібно оплачувати.
"Телеграф" писав раніше, скільки цієї осені обійдеться відпочинок у Лумшорах на Закарпатті. Тут гостям пропонують поніжитися в лікувальних чанах та насолодитися природою.