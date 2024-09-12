Украинский Хогвартс можно увидеть бесплатно: восемь лучших мест, которые стоит посетить в Черновцах (фото)

В этом городе можно насладиться старинной архитектурой европейского наследия

Каждый человек имеет свои предпочтения по поводу отдыха: кому-то нравится восстанавливать силы на природе, а кто предпочитает смотреть архитектуру в исторических городках. К счастью, в Украине много интересных мест, которые оставляют незабываемые впечатления.

"Телеграф" расскажет, куда стоит пойти в Черновцах на выходных этой осенью. В то же время узнаете, во сколько обойдется такая поездка в красивый городок.

Что увидеть в Черновцах

Черновцы считается одним из самых древних городов в Украине, первое упоминание о котором датируется еще 1076 годом. Здесь сохранились образцы древней европейской архитектуры, имеющие интересную историю и роскошный вид.

Чаще туристы едут в этот город на Западе Украины, чтобы увидеть Национальный университет Юрия Федьковича. Раньше это была бывшая резиденция митрополитов Буковины и Далмации.

Объект относится к историческому наследию ЮНЕСКО. Это место часто называют украинским Хогвардсом, напоминая выдуманную школу колдовства из "Гарри Поттера", а не университет. Сегодня это главный корпус вуза, где студенты учатся на разных специальностях.

А туристы приходят сюда, чтобы ощутить величественную атмосферу старины и сделать атмосферные фото. Вход на территорию бесплатный, а за экскурсии нужно платить: детям и студентам — 30 гривен, индивидуальные экскурсии — 100 гривен.

Фото: Черновицкая ОГА

После этого стоит прогуляться по Турецкой площади, которая считается одной из самых древних в городе. На этом месте сегодня можно увидеть старинный колодец Буковины. По легенде, во время османских походов один турецкий паша признал здесь украинке. Впрочем, она стала от него бежать и прыгнула в колодец. Там девушка утонула.

Не забудьте посетить музей известной буковинской писательницы Ольги Кобылянской по улице Димитрова 5. Здесь вы можете увидеть, в каких условиях жила Ольга и узнать много нового о ее творчестве. Также обязательно пройдитесь по улице Кобылянской, ведь сможете полюбоваться красивыми старинными домами.

Если вы уже приехали в Черновцы, тогда посетите Центральную площадь. Там можно увидеть городской совет, на башне которого трубач играет композицию "Маричка". Этой традиции уже больше 20 лет. Также на Центральной площади расположены Художественный музей, памятник Тарасу Шевченко и мемориал погибшим украинским защитникам.

Ценители эстетики обязательно оценят Черновецкий театр, протянувшийся на одноименной площади. Это красивое здание, исполненное в стиле барокко, хочется рассматривать со всех сторон. Оно считается памяткой архитектуры национального значения. Сооружение не менее красиво и внутри, к тому же можно взять билет на интересный спекталь.

Также в Черновцах стоит увидеть так называемый дом-корабль, выполненный в стиле модерн и неоренессанса. Его форма похожа на судно, имеющее необычный вид. В то же время проложите маршрут к костелу Святейшего сердца Иисуса и дому-близнецам. Вы не пожалеете.

Как добраться до Черновцов

До этого исторического городка можно доехать на автомобиле, поезде, автобусе. Если будете добираться своим транспортом из Киева, нужно выехать на дорогу Н03. Это займет около 7,5 часа, ведь нужно преодолеть более 530 километров.

Очень комфортно ехать в Черновцы поездом. Билеты можно взять из многих украинских городов. Например, из Киева в Черновцы можно доехать всего за 128 гривен. В дороге будете около 12 часов.

Из Днепра в Черновцы добираться на поезде более 19 часов, а стоимость — 540 гривен. А вот из Львова в Черновцы можно добраться за 5 часов, заплатив 218 гривен.

Также из многих городов курсируют прямые автобусы в Черновцы. Из Харькова можно приехать в Черновцы за 1300 гривен, будучи в пути 17 часов. Из украинской столицы в Черновцы придется заплатить 1000 гривен за 10 часов дороги. Из Луцка дорога займет 8 часов, а билеты стоят 700 гривен.

Где остановиться в Черновцах

Вопрос жилья зависит от того, какие условия вам нужны. Кто-то ищет фешенебельный отель в центре города, а кому-то подойдет вариант хостела в другом месте. Например, квартиру на 1 день можно арендовать в Черновцах не менее, чем за 700 гривен. А вот место в хостеле на 8 человек обойдется вам дешевле, всего в 250 гривен.

Для любителей роскоши есть красивые отели. Апартаменты с более простыми условиями начинаются от 800 гривен, а за более изысканные заплатите 1100-2000 гривен.

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