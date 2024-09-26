"Это просто верх лицемерия". В Грузии пропиарились на войне в Украине, причем здесь уничтожены города (фото)

Украинцы уже отреагировали на дерзкий поступок

В Грузии правящая пророссийская партия "Грузинская мечта" в своей предвыборной агитации на выборах в парламент использует манипулятивные баннеры, на которых разрушены Россией украинские города. Их сравнивают с городами Грузии.

Об этом сообщает Эхо Кавказа. В издании отметили, что в партии "Грузинская мечта" подтвердили, что баннеры являются частью их предвыборной кампании, цель которой напомнить населению, "куда ведет страну оппозиция". Партия утверждает, что в случае прихода к власти оппозиции — Грузии ждет война. Этот нарратив также разделяют и власти РФ.

Новые баннеры уже раскритиковала президент Грузии Саломе Зурабишвили, назвав их "позорными и оскорбительными для культуры, традиций, истории и веры".

Сообщение на своей странице в Телеграмме прокомментировал и доброволец ВСУ Олег Симороз.

На одном из баннеров изображён разбомбленный театр в Мариуполе и государственный театр в грузинском городе Сенаки. На другом разрушен Храм Пресвятой Богородицы в селе Богородичное Донецкой области и кафедральный Собор Святой Троицы в Тбилиси.

"Манипулятивный призыв на баннерах: "Нет войне! Выбери мир". Это просто верх лицемерия, учитывая, что у нас не было выбора как у страны, на которую напали и против которой применили все виды вооружения. А грузинам советую вспомнить события 2008 года, когда россияне оккупировали их территории и убивали мирное население", — говорится в сообщении Симороза.

Пока в Министерстве иностранных дел Украины не прокомментировали этот случай. Следует отметить, что очередные парламентские выборы состоятся 26 октября 2024 года.

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