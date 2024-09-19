"Сезон так и не начался": как сейчас выглядит оккупированная россиянами Кирилловка (видео)

Пляжи в водорослях и мусоре

В прошлом самые известные курортные города уже "отгуляли" сезон 2024 года, который был малолюдным и с кучей мусора, и медуз. В сети появилось свежее видео пляжа временно оккупированной Кирилловки, где людей как не было, так и нет.

На кадрах видно, что пляжи уже порастают растениями и все больше дичают. Море немного отступило от берега, обнажив дно, поросшее водорослями.

"Сезон закончился, так и не начавшись. Вода уже прохладная, долго не покупаешься", — говорит женщина на видео.

На видео можно увидеть, что на пляже много разбросанных водорослей, которые, вероятно, вынесло из моря во время штормов. Эту грязь никто не убирает. Оккупационные власти прилагают все усилия, чтобы украинские пляжи больше походили на заброшенные клочки песка.

На пляжах Кирилловки, где раньше и яблок не было где упасть, была куча развлечений и на море, и на суше, сейчас и людей толком нет. За два года оккупации курортный город, как и все, что в таком положении, еще больше пришел в упадок.

Напомним, что почти в конце лета "королева ДНР" похвасталась отдыхом в оккупированном Бердянске и нарвалась на жесткий ответ. Показывая прелести Hotel Sun Resort, она ярко продемонстрировала отсутствие отдыхающих.

Ранее "Телеграф" показывал, как выглядит временно оккупированный Мариуполь, в который также не пришел курортный сезон 2024 года.