Одни развалины и безлюдные улицы: как сейчас выглядит Мариуполь (фото, видео)

Кучи мусора, пустые улицы и заброшенные парки

Мариуполь — один из самых известных курортных городов Украины, который во время российской оккупации приходит в упадок все больше. Людей в центре города и у моря почти нет, а большинство зданий — сплошные руины.

Это хорошо видно на видео, опубликованном советником городского головы Мариуполя Петром Андрющенко. По его словам, уже в 20:00 улицы города пустые, а раньше самые людные места пустуют.

"А люди где? Вопрос ежевечерних прогулок по Центральному району. Если что — это спуск к морю. 20-00 и никого. Так вот все же — где люди?" — именно так Андрющенко подписал видео с пустыми улицами Мариуполя.

На кадрах действительно виден пустой, где-то освещенный город, без людей и в прошлом громких курортных сезонов.

Кроме того, советник мэра опубликовал еще несколько видео, где показаны масштабы разрушений Мариуполя. На снимках видно, как сильно изуродовал "русский мир" здания, как заросли сорной травой поляны и как мало людей осталось.

Возле каждого дома груды мусора, кусков разрушенных построек и т.д. Андрющенко опубликовал несколько видео Мариуполя с разрушениями и ни на одном из них не показан уцелевший дом — вокруг сплошные руины.

Некоторые кадры сняты в час пик, но, несмотря на это, улицы Мариуполя все равно полупустые. На проезжей части всего несколько маршруток и кое-где видны машины.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Мариуполе массово умирают люди. Одними из причин являются собаки-людоеды и нехватка лекарств.