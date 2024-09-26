"Це просто верх лицемірства". У Грузії пропіарились на війні в Україні, до чого тут знищені міста (фото)

Українці вже відреагували на зухвалий вчинок

У Грузії правляча проросійська партія "Грузинська мрія" у своїй передвиборчій агітації на виборах до парламенту використовує маніпулятивні банери на яких зруйновані Росією українські міста. Їх порівнюють з містами Грузії.

Про це повідомляє Ехо Кавказа. У виданні зазначили, що у партії "Грузинська мрія" підтвердили, що банери є частиною їхньої передвиборчої кампанії, мета якої нагадати населенню, "куди веде країну опозиція". Партія стверджує, що у разі приходу до влади опозиції — на Грузію чекає війна. Цей наратив також поділяє і влада РФ.

Нові банери вже розкритикувала президент Грузії Саломе Зурабішвілі, назвавши їх "ганебними та образливими для культури, традицій, історії та віри".

Допис на своїй сторінці у Телеграм прокоментував і доброволець ЗСУ Олег Симороз.

На одному з банерів зображений розбомблений театр у Маріуполі та державний театр в грузинському місті Сенакі. На іншому зруйнований Храм Пресвятої Богородиці у селі Богородичне на Донеччині та кафедральний Собор Святої Трійці в Тбілісі.

"Маніпулятивний заклик на банерах: "Ні війні! Обери мир". Це просто верх лицемірства, враховуючи, що у нас не було вибору як у країни на яку напали та проти якої застосували всі види озброєння. А грузинам раджу згадати події 2008 року, коли росіяни окупували їхні території та вбивали мирне населення", — йдеться у повідомленні Симороза.

Наразі у Міністерстві закордонних справ України не прокоментували цей випадок. Варто зазначити, що чергові парламентські вибори відбудуться 26 жовтня 2024 року.

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