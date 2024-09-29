Украинские дроны разнесли склад с иранским оружием: в ВСУ раскрыли детали

Иранская баллистика по Украине не полетит

В ВСУ официально признали нанесение ударов по российской Котлубани в Волгоградской области. Там накануне взлетел на воздух склад боеприпасов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генштаба ВСУ в Facebook. Отмечается, что россияне пытались обеспечить защиту склада с помощью большого количества средств ПВО и радиоэлектронной борьбы, но это им не помогло.

В сообщении указано, что в этом месте находился арсенал по хранению и модернизации ракетно-артиллерийского вооружения. В частности, туда недавно прибыл эшелон с иранскими ракетами.

"Военный объект имел плотное прикрытие средствами РЭБ и ПВО, но наши подразделения успешно выполнили боевое задание. На территории арсенала пожар и детонация боеприпасов", — говорится в сообщении.

В Генштабе говорят, что операцию провели Силы беспилотных систем в сотрудничестве с ССО, ГУР и СБУ.

Как сообщалось ранее, в Котлубани утром 29 сентября произошли взрывы в районе, где находится склад с боеприпасами. После этого в СНБО сообщили, что на складе находилось иранское оружие, в том числе и недавно полученные ракеты Fath-360 и пусковые установки к ним.