Українські дрони рознесли склад з іранською зброєю: у ЗСУ розкрили деталі

Іранська балістика Україною не полетить

У ЗСУ офіційно визнали завдання ударів по російській Котлубані у Волгоградській області. Там напередодні злетів у повітря склад боєприпасів.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Генштабу ЗСУ у Facebook. Зазначається, що росіяни намагалися забезпечити захист складу за допомогою великої кількості засобів ППО та радіоелектронної боротьби, але це їм не допомогло.

У повідомленні зазначено, що в цьому місці знаходився арсенал зі зберігання та модернізації ракетно-артилерійського озброєння. Зокрема туди нещодавно прибув ешелон з іранськими ракетами.

"Військовий об’єкт мав щільне прикриття засобами РЕБ та ППО, але наші підрозділи успішно виконали бойове завдання. На території арсеналу пожежа та детонація боєприпасів", — йдеться у повідомленні.

У Генштабі кажуть, що операцію провели Сили безпілотних систем у співпраці із ССО, ГУР та СБУ.

Як повідомлялося раніше, у Котлубані вранці 29 вересня сталися вибухи в районі, де знаходиться склад із боєприпасами. Після цього в РНБО повідомили, що на складі знаходилася іранська зброя, у тому числі й нещодавно отримані ракети Fath-360 та пускові установки до них.