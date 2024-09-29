Арсенал разнесли десятки дронов: стали известны горячие подробности атаки на ракетный склад в РФ

Атака произошла примерно в 02:30

Силы обороны атаковали арсенал хранения ракет в поселке Котлубань Волгоградской области. По нему были применены 120 ударных дронов-камикадзе разных типов украинского производства.

Об этом "Телеграфу" стало известно от собственного источника. Операцию совместно проводили ГУР, ССО, СБУ, СВР и ВСУ.

"По информации источников в украинской разведке, арсенал был атакован около 2:30 ночи 29 сентября с помощью 120 ударных дронов-камикадзе разных типов украинского производства. Расстояние до цели – более 600 километров", — говорится в сообщении.

Российские паблики соцсетях сообщают, что в районе падения были слышны мощные взрывы. После этого на местах начался масштабный пожар.

Отмечается, что в результате попадания поражены места хранения боеприпасов и ракетного вооружения, что повлечет за собой нехватку боеприпасов в обеспечение подразделений оккупационной армии РФ.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 29 сентября в России прогремело множество взрывов в ряде областей. Это случилось из-за атаки дронами. На некоторых участках началось возгорание.