Взрывная ночь на складах РФ: какие ракеты уничтожила Украина (спутниковые снимки)

Россияне только доставили туда новые эшелоны с боеприпасами

Украинские военные поразили один из самых больших складов хранения боеприпасов россиян "Тихорецк" в Краснодарском крае и еще один вблизи Октябрьского Тверской области. Там могли быть ракеты "Искандер" и северокорейские KN-23.

Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко в эфире КИЕВ24.

"107-й арсенал ГРАУ в Тверской области — это один из крупнейших в европейской части РФ . Это самый большой арсенал по площади и количеству объектов" , — сказал он.

Силы обороны Украины уже подтвердили , что поразили два военных арсенала оккупантов. В частности, в Краснодарском крае "Тихорец" и еще один вблизи Октябрьского Тверской области.

"По имеющейся информации, в момент удара на территории арсенала находился очередной эшелон, который доставил не менее 2 тысяч тонн боеприпасов, в том числе из КНДР", — говорится в сообщении Генштаба.

Под удар попала также радиолокационная станция "Подлет". Также был нанесен удар по 23 арсеналу Главного артиллерийского управления министерства обороны РФ недалеко от населенного пункта Октябрьской Тверской области.

"На этом составе размещались баллистические ракеты "Искандер" и северокорейские КN-23 - это точная копия российских ракет. Вполне возможно, что они там находились. Россияне их там хранили для дальнейшего террористического использования по территории Украины", — добавил Коваленко.

В сети уже публикуют спутниковые снимки последствий удара по "Тихорецку", на которых видно, что детонация повлекла за собой возгорание немалой площади территории РФ.

Ранее "Телеграф" писал о мощном ударе по составу в Торопце, после которого для России есть два сценария последствий.