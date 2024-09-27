Дела Порошенко и Стерненко и скандальная отставка: где сейчас экс-генпрокурор Ирина Венедиктова и что о ней известно

Она возглавляла Офис генпрокурора около двух лет

Ирина Венедиктова — бывшая глава Офиса Генпрокурора, которая с самого начала предвыборной кампании была в команде Владимира Зеленского и "Слуг народа". Летом 2022 года Верховная Рада проголосовала за отставку Венедиктовой и ее выслали из Украины, сделали послом в Швейцарии и Лихтенштейне.

"Телеграф" решил выяснить, где сейчас Ирина Венедиктова, и чем она запомнилась украинцам в должности генпрокурора.

Ирина Венедиктова — что о не известно

Ирина Венедиктова родилась 21 сентября 1978 года в Харькове, сейчас ей 46 лет. Она известная в Украине юрист, доктор юридических наук, профессор. Он была генеральным прокурором Украины в 2020-2022 года и стала первой женщиной на этой должности за всю историю Украины. В 2021 году Венедиктова заняла третье место в рейтинге "100 самых влиятельных женщин Украины по версии журнала "Фокус" 2021".

Ирина Венедиктова во время работы главой Офиса Генпрокурора запомнилась двумя самыми громкими делами. Речь идет о криминальном преследовании одесского активиста Сергея Стерненко и деле экс-президента Петра Порошенко. Оба этих дела вызывали в свое время вызывали бурный резонанс в обществе. Впрочем, ни одно из них Венедиктова не довела до конца.

После начала полномасштабной войны в Украине поползли слухи о том, Зеленский недовольный работой Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова. В частности из-за того, что в ведомствах, которыми они руководили, было много предателей, особенно на временно оккупированных Россией территориях. Недовольство нарастало и в обществе, так что спустя пять месяцев с начала большой войны Верховная Рада проголосовала за отставку Венедиктовой и Баканова. Это случилось в июле 2022 года.

Где сейчас Ирина Венедиктова

После отставки Ирины Венедиктовой, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия уверял журналистов и общественность, что уже бывшая генпрокурор остается в команде "слуг" и продолжит работать на благо Украины.

"Ирина Венедиктова остается в команде. Ее опыт послужит государству на новом месте, которое требует усиления профессиональными менеджерами и юристами. Ждем новостей о кадровых назначениях на дипломатическом фронте и благодарим за работу", — заявил тогда Арахамия в соцсети.

Фото: Getty Images

В ноябре 2022 года стало известно, что Зеленский назначил Ирину Венедиктову послом в Швейцарии, а чуть позже она также по совместительству стала послом Украины и в Лихтенштейне. На этих должностях Венедиктова остается и сейчас.

Ирина Венедиктова. Фото: Getty Images

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