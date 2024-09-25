С момента отравления прошло 20 лет: как выглядел Виктор Ющенко до покушения и какой он сейчас (фото)

За это покушение на жизнь экс-президента никто так не понес наказание

В сентябре 2004 года, 20 лет тому назад, произошло покушение на кандидата в президенты Виктора Ющенко. Тогда его отравили веществом диоксин. Влияние этого вещества было буквально на лицо — многие помнят, как выглядел политик после этого покушения. К слову, также читайте про топ-6 загадочных отравлений известных людей за последние годы.

"Телеграф" решил вспомнить, как выглядел Виктор Ющенко до отравления, и как он выглядит сейчас — спустя 20 лет после этого покушения.

Виктор Ющенко. Фото: Getty Images

Виктор Ющенко до отравления и после

На момент отравления Виктору Ющенко было около 50 лет. На то время он был оппозиционным кандидатом в президенты Украины. 5 сентября 2004 года политик побывал на ужине на даче замглавы СБУ Владимира Сацюка, и через несколько часов после этого ужина ему внезапно стало плохо.

Виктор Ющенко до отравления. Фото: Getty Images

Уже 10 сентября Виктор Ющенко был госпитализирован в клинику в Австрии. Врачи заявили, что кандидат в президенты был отравлен диоксином, причем яд попал в организм пациента примерно за пять дней до госпитализации.

Виктор Ющенко до отравления. Фото: Getty Images

Главным подозреваемым в уголовном деле по факту отравления Ющенко был Владимир Сацюк. Ведь именно на его даче проходил тот пресловутый ужин. Однако следствию не удалось доказать причастность Сацюка. Также была версия, что к отравлению Ющенко причастны российские спецслужбы.

Виктор Ющенко до и после отравления. Фото: Getty Images

Учитывая политический контекст, если бы покушение завершилось смертью Виктора Ющенко, его главный оппонент Янукович снова бы стал президентом, а Россия усилила бы свое влияние в Украине. Однако, к счастью, Ющенко выжил, более того, он продолжил предвыборную кампанию, а его изорванное отравлением лицо, как говорят эксперты, только увеличило его популярность. В конце-концов Виктор Ющенко стал президентом Украины в 2004 году.

Виктор Ющенко после отравления. Фото: Getty Images

Виктор Ющенко после отравления. Фото: Getty Images

Виктор Ющенко сейчас — как он выглядит

Сейчас Виктору Ющенко 70 лет, он на заслуженной пенсии и иногда выныривает в информационном пространстве. Чаще всего в стиле "пост иронии" и юмора, а также ради сбора средств для ВСУ.

Виктор Ющенко сейчас. Фото: Getty Images

Еще в 2009 году личный врач Ющенко Ростислав Валихновский заявил, что из организма политика было выведено 95 процентов диоксина. Конечно, следы отравления остались на лице экс-президента, однако они уже не так заметны, как это было сразу после покушения.

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