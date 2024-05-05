Пытал пленных в Бердянской колонии: в ГУР рассказали детали ликвидации коллаборанта в Бердянске (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
За свои преступления коллаборант ответил жизнью
В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины рассказали детали утренней ликвидации коллаборанта в Бердянске. По данным разведчиков, предатель был одним из организаторов пыточных на оккупированных территориях.
Об этом сообщает пресс-служба ГУР МО. Сообщается, что погибшим является Евгений Ананьевский. Он работал на оккупантов в Бердянской исправительной колонии №77 и был одним из организаторов пыточных на её территории. В них пытали украинских военнопленных.
Впрочем, за свое преступление коллаборант уже ответил жизнью. Его взорвали в собственном автомобиле Ford Kuga в 9:40 утра на одной из улиц города.
"ГУР МО Украины напоминает ― за каждое военное преступление будет справедливое возмездие", — отмечают разведчики.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Запорожской области диверсанты ГУР взорвали два российских грузовика. В машинах находились около десяти оккупантов. Операция была проведена на трассе М14 на участке между селом Удачное и временно оккупированным Мелитополем.