Кротевич через суд добился, чтобы ГБР возбудило дело против Содоля: детали

Приступить к расследованию в Бюро должны не позднее 24 часов с момента получения копии судебного постановления

Государственное бюро расследований (ГБР) обязали возбудить уголовное дело против экс-командующего Объединенных сил ВСУ Юрия Содоля, на которого пожаловался начальник штаба бригады "Азов" Богдан Кротевич. Военный назвал это "большим шагом вперед".

Об этом сообщил сам Кротевич, выступавший 30 сентября в апелляционном суде. По его словам, судьи постановили отменить решение Шевченковского райсуда, который отверг жалобу Кротевича на ГБР из-за того, что там не возбудили дело против Содоля.

Согласно новому решению, ГБР теперь обязано начать расследование халатного отношения к военной службе (ч. 2 ст. 425 Уголовного кодекса Украины), повлекшее тяжкие последствия. Приступить к этому в Бюро должны не позднее 24 часов с момента получения копии судебного постановления.

"Это большой шаг вперед, но еще не победа…Я благодарю судей Киевского апелляционного суда – сегодня вы пример справедливости, которой очень не хватает. Вы заложили свой весомый вклад в фундамент будущего нашего государства", — комментирует Кротевич.

Напомним, что 23 июня Богдан Кротевич подал в ГБР письмо с просьбой возбудить уголовное дело против Юрия Содоля. Он обвинил генерала в ряде военных преступлений, которые он допустил, начиная со времен командования обороной Мариуполя в 2022 году. Также он заявил, что 99% военнослужащих Сил обороны "ненавидят его за то, что он делает". Прямо фамилию генерала "Тавр" не называл, но в сети все указали именно на Юрия Содоля. Также в адрес генерала с обвинениями высказалась и нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая.

На следующий день, 24 июня, Владимир Зеленский снял Юрия Содоля с должности командующего Объединенными силами ВСУ.