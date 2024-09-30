Кротевич через суд домігся, щоб ДБР порушило справу проти Содоля: деталі

Розпочати розслідування в Бюро повинні не пізніше 24 годин з моменту отримання копії судової постанови

Державне бюро розслідувань (ДБР) зобов’язали порушити кримінальну справу проти екскомандувача Об’єднаних сил ЗСУ Юрія Содоля, на якого поскаржився начальник штабу бригади "Азов" Богдан Кротевич. Військовий назвав це "великим кроком уперед".

Про це повідомив сам Кротевич, який виступав 30 вересня в апеляційному суді. За його словами, судді ухвалили скасувати рішення Шевченківського райсуду, який відкинув скаргу Кротевича на ДБР через те, що там не порушили справу проти Содоля.

Згідно з новим рішенням, ДБР тепер зобов’язане розпочати розслідування недбалого ставлення до військової служби (ч. 2 ст. 425 Кримінального кодексу України), що спричинило тяжкі наслідки. Приступити до цього в Бюро повинні не пізніше 24 години з моменту отримання копії судової постанови.

"Це великий крок вперед, але ще не перемога…Я дякую суддям Київського апеляційного суду- сьогодні ви приклад справедливості, якої дуже не вистачає. Ви заклали свій вагомий внесок в фундамент майбутнього нашої держави ", — коментує Кротевич.

Нагадаємо, що 23 червня Богдан Кротевич подав до ДБР листа з проханням відкрити кримінальну справу проти Юрія Содоля. Він звинуватив генерала у низці воєнних злочинів, які той допустив, починаючи з часів командування обороною Маріуполя у 2022 році. Також він заявив, що 99% військовослужбовців Сил оборони "ненавидять його за те, що він робить". Прямо прізвище генерала "Тавр" не називав, але у мережі всі вказали саме на Юрія Содоля. Також на адресу генерала зі звинуваченнями висловилася і нардепка від "Слуги народу" Мар’яна Безугла.

Наступного дня, 24 червня, Володимир Зеленський зняв Юрія Содоля з посади командувача Об’єднаних сил ЗСУ.