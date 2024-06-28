"Не удовлетворен": Кротевич прокомментировал решение ГБР по Содолю

Позиция "азовца" осталась такой же решительной, несмотря на решение ГБР

Начальник штаба "Азова" Богдан Кротевич, который подал жалобу на Юрия Содоля в ГБР, получил ответ от правоохранителей. Как он отметил, ответом он "не удовлетворен", но подчеркнул, что намерен продолжить начатое. Вероятно, следователи не намерены открывать уголовное дело.

Об этом "Тавр" сообщил на своей странице в Twitter. Он также обратился к военнослужащим с просьбой не боятся раскрывать подробности про украинского генерала.

"Дальше уже работа адвокатов, благодарен всем, кто поддерживает. Военных прошу не бояться давать показания (в том числе непубличные), мы не отступимся", — добавил Богдан Кротевич.

Напомним, что 23 июня Богдан Кротевич подал в ГБР письмо с просьбой открыть уголовное дело против Юрия Содоля. Он обвинил генерала в ряде военных преступлений, которые тот допустил, начиная со времен командования обороной Мариуполя в 2022 году. Также он заявил, что 99% военнослужащих Сил обороны "ненавидят его за то, что он делает". Прямо фамилию генерала "Тавр" не называл, но в сети все указали именно на Юрия Содоля. Также в адрес генерала с обвинениями высказалась и нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая.

На следующий день, 24 июня, Владимир Зеленский снял Юрия Содоля с должности командующего Объединенными силами ВСУ. На эту должность глава государства назначил бригадного генерала Андрея Гнатова. Кроме этого, Содоль больше не будет руководить (ОСУВ) "Хортица". Его пост займет также генерал Гнатов.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Раде прокомментировали увольнение генерала Юрия Содоля. В добавок к этому в сети появились отрывки из заявления Кротевича с подробностями, в чем он обвинял экс-командующего.