Цены космические: в Умань съезжаются хасиды, сколько город зарабатывает на них (видео)

Все паломники платят туристический сбор размером 27-40 долларов

В Умань на празднование Рош ха-Шана (иудейского Нового года) по состоянию на утро вторника, 1 октября, прибыло уже 14 тысяч хасидов. Ожидается, что в этом году в Умань приедет вдвое больше паломников, чем в прошлом.

О прибытии 14 тысяч хасидов в Умань сообщила Объединенная еврейская община Украины. Там подчеркнули, что каждый паломник при въезде в город проходит проверку на специальных блокпостах.

Тем временем в TikTok появился ролик с подсчетами, сколько Умань зарабатывает на паломничестве хасидов. Его опубликовала блогер Алина Золотухина. По ее словам, одну комнату на неделю сдают за сумму от 2 тысяч долларов, но иногда за одну кровать просят 2500 долларов.

Другие расценки для паломников в Умани на период Рош ха-Шана:

самый дорогой номер в отеле стоит 30 тысяч долларов;

стартовый пакет мобильной связи для хасидов — 10-25 долларов;

5-литровая бутылка воды в дни паломничества стоит 3-5 долларов;

0,5 литра кока-колы — 1-4 доллара;

кусочек пиццы — 4 доллара.

"Просто стать с колой и водой нельзя. Для этого нужно открыть ФЛП и арендовать участок. Цена аренды стартует от шести тысяч грн за квадратный метр, содержать небольшую торговую палатку стоит 40 тыс. грн", — пояснила блогер.

Кроме того, все паломники платят туристический сбор размером 27-40 долларов. Без его уплаты нельзя пройти на территорию празднования.

Для справки: хасиды стремятся хоть раз в жизни побывать на могиле Рабби Нахмана из Брацлава, одного из основателей хасидизма, которая находится в Умани. Они едут целыми общинами, нередко с детьми. Массовое паломничество начинается примерно за 4 дня до праздника. Одна из главных проблем в Умани в эти дни — уборка мусора, хасиды оставляют после себя просто горы хлама.

Как сообщал "Телеграф", недавно по соцсетям разлетелось видео того, в каком состоянии были автобусы, которые привезли хасидов в Умань. На кадрах можно увидеть лежащие на полу кучи мусора и остатки еды.