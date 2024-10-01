Пилотам F-16 Украины не хватает подготовки для боев с россиянами в небе

Партнеры должны это тоже понять

Подготовка украинских пилотов к работе с истребителями F-16, которые Украине передали партнеры, недостаточна. Тот уровень владения ими, который есть сейчас, не позволяет получить хотя бы временное преимущество в воздухе.

Об этом заявил заместитель министра обороны Иван Гаврилюк во время эфира телемарафона. По его словам, в этом вопросе решающую роль играет комплексный подход.

И это касается не только истребителей F-16, но и других самолетов. Это также должны понимать и партеры НАТО, чтобы Украина получала преимущество над Россией.

"Потому что просто научиться управлять самолетом в воздухе — это не значит достичь того уровня, который необходим сегодня в бою, чтобы получить хотя бы временное преимущество на некоторых участках, не говоря о полном преимуществе в воздухе над Россией", — сказал он.

По его словам, безусловно, истребители F-16 для Украины очень важны, как и любая помощь Запада, но украинские пилоты должны получать более качественное обучение и практику. Само по себе любое вооружение без умелого использования мало чем может помочь на войне.

Напомним, что, по словам главы Минобороны Рустема Умерова, Украина будет иметь на вооружении не только американские истребители F-16 и французские самолеты Mirage 2000. Сейчас идут консультации с партнерами по передаче Киеву еще двух типов западных самолетов. Речь идет о Gripen и Eurofighter.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что изменилось за два месяца, в течение которых у Украины есть на вооружении F-16.