Пілотам F-16 України не вистачає підготовки для боїв з росіянами у небі

Партнери мають це теж зрозуміти

Підготовка українських пілотів до роботи з винищувачами F-16, які Україні передали партнери, є недостатньою. Той рівень володіння ними, який є зараз не дозволяє отримати бодай тимчасову перевагу у повітрі.

Про це заявив заступник міністра оборони Іван Гаврилюк під час етеру телемарафону. За його словами, у цьому питанні вирішальну роль має комплексний підхід.

І це стосується не тільки винищувачів F-16, а й інших літаків. Це також мають розуміти і партери з НАТО, аби Україна отримувала перевагу над Росією.

"Тому що просто навчитися керувати літаком у повітрі — це не означає досягти того рівня, який необхідний сьогодні у бою, щоб отримати хоча б тимчасову перевагу на деяких ділянках, не кажучи про повну перевагу в повітрі над Росією", — сказав він.

За його словами, безумовно, винищувачі F-16 для України дуже важливі, як і будь-яка допомога Заходу, але українські пілоти повинні отримувати більш якісне навчання та практику. Саме по собі будь-яке озброєння без вмілого користування мало чим може допомогти на війні.

Нагадаємо, що, за словами голови Міноборони Рустема Умєрова, Україна буде мати на озброєнні не тільки американські винищувачі F-16 та французькі літаки Mirage 2000. Зараз йдуть консультації з партнерами щодо передачі Києву ще двох типів західних літаків. Йдеться про Gripen та Eurofighter.

Раніше "Телеграф" розповідав, що змінилося за два місяці, протягом яких Україна має на озброєнні F-16.