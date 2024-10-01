В Украине утвердили повышение максимальных цен на электричество: приведет ли это к росту тарифов

Решение должно сбалансировать энергосистему

Решение о повышении предельных цен на рынке электроэнергии принято национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Речь идет о проекте постановления "О предельных ценах на рынке "на сутки вперед", внутрисуточном рынке и балансирующем рынке".

Об этом сообщает пресс-служба регулятора по результатам заседания 1 октября.

Отмечается, что с ноября 2024 регулятор предлагает установить следующие предельные цены на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке:

с 00:00 до 07:00 – 5 600 грн/МВт-ч;

с 07:00 до 17:00 и с 23:00 до 24:00 – 6 900 грн/МВт-ч;

с 17:00 до 23:00 – 9 000 грн/МВт-ч;

минимальная предельная цена – 10 грн/МВт-час.

По сравнению с действующим постановлением произойдет повышение цены с 5 600 грн до 6 900 грн за МВт-час во временной промежуток с 11:00 до 17:00. К тому же предлагается оставить прежним максимальные предельные цены на балансирующем рынке электроэнергии.

Нацкомиссия уже начала регуляторную процедуру пересмотра предельных цен на соответствующих сегментах энергетического рынка Украины. В ходе этой процедуры будут открытые обсуждения, то есть все заинтересованные участники рынка электроэнергии смогут озвучить свои предложения и замечания. Их обещают рассмотреть и проработать.

Регулятор отмечает, что решение не повлияет на фиксированный уровень цен на электроэнергию для населения. Пересмотр цен обусловлен необходимостью обеспечить условия для коммерческого импорта электроэнергии из Европы для покрытия вероятного дефицита зимой.

Заметим, что решение должно сбалансировать энергосистему и обеспечить стабильное электроснабжение всех категорий потребителей.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Раде назвали области, где зимой будет самая сложная ситуация со светом.